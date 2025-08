Stábile dispara contra Augusto Melo por crise financeira no Corinthians

Osmar Stábile esteve presente na inauguração de um novo campo de society no Parque São Jorge, na manhã deste sábado (2). O evento ocorreu em meio a elevação da tensão política no Corinthians. Augusto Melo também marcou presença, mas saiu antes da chegada do mandatário interino.

Os associados do Corinthians vão votar a ratificação, ou não, do impeachment de Augusto Melo em uma assembleia-geral marcada para o próximo sábado (9), no Parque São Jorge. O ex-presidente está afastado desde o dia 26 de maio, quando o Conselho Deliberativo aprovou sua destituição.

Quando assumiu o Corinthians, Osmar Stábile chamou a situação do clube de 'terra arrasada'. A dívida do Timão está avaliada em R$ 2,5 bilhões, e o Conselho Deliberativo reprovou as contas de 2024. O dirigente criticou a gestão de Augusto Melo.

— Se tivesse no futebol não teríamos atraso direito de imagem, como estava no dia que eu entrei, luvas (dos jogadores), premiação... então ele não se dedicou ao principal que é o futebol. Nós entramos e, evidentemente, precismos arrumar porque estava desorganizado nesses aspectos, não o técnico, mas financeiro. Tínhamos essas dívidas e não tinha planejamento para pagar uma premiação do Campeonato Brasileiro lá atrás e do Paulistão — disse o dirigente.

Osmar Stábile falou sobre gestão de Augusto Melo e criticou a antiga diretoria (Foto: Reprodução/X/Corinthians)

Dificuldades financeiras

Na última semana, a diretoria do Corinthians acertou pendências com o elenco alvinegro e negociou acertar os atrasos salarias ao elenco em três prestações. Além disso, quitou uma parcela na CNRD (Câmara Nacional de Resoluções e Disputas). O clube alvinegro espera adiantar R$ 50 milhões em luvas do novo contrato com a Nike