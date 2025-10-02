Sport avalia pedir anulação de empate com o Fluminense: ‘Erro de direito’

O Sport estuda entrar com pedido de anulação do empate por 2 a 2 com o Fluminense, na última quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro, válido pela 26ª rodada do Brasileirão. A justificativa do clube é um possível "erro de direito" da arbitragem, segundo informou o vice-presidente rubro-negro, Raphael Campos.

O dirigente critica a atuação do árbitro Raphael Claus em dois momentos em que foi chamado pelo VAR: no primeiro, que resultou em gol anulado do Fluminense, e no segundo, em pênalti marcado para o time carioca. Neste último estaria a justificativa para anular a partida.

— No primeiro (lance), sequer cogitam o vermelho. No segundo, ele confirma na hora que deu falta (em Pablo) e apita. Depois, o VAR pergunta de novo se ele deu falta e ele confirma de novo. E mesmo assim é chamado (pelo árbitro de vídeo) — afirmou Campos.

Aos 32 minutos do segundo tempo, Claus respondeu ao VAR que havia assinalado falta em Pablo, antes do lance que gerou a penalidade para o Fluminense.

— Claus, a sua marcação é de falta no início da jogada? — perguntou o VAR.

— Falta no Pablo, falta no Pablo — respondeu o árbitro de campo.

Para o Sport, a intervenção não poderia ocorrer se a falta tivesse sido marcada, o que, na visão do clube, configuraria irregularidade.

— Claus não tinha marcado a falta em Pablo. Mas se ele diz no áudio com o VAR que marcou. O VAR não poderia intervir. Além de não ter sido pênalti, eles (VAR e Claus) cometem um erro de direito. Estamos estudando com o jurídico como embasar isso. Se o árbitro confirma em conversa que tinha marcado a falta anterior ao lance do suposto pênalti, tudo que ocorreu depois é irregular — declarou Campos.

O artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê anulação de partidas em casos de erro de direito, relacionado à aplicação equivocada das regras.

