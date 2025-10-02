menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Sport avalia pedir anulação de empate com o Fluminense: ‘Erro de direito’

Diretoria rubro-negra vê irregularidade no pênalti marcado para o Tricolor

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/10/2025
18:23
Sport Fluminense Raphael Claus
imagem cameraDiretores do Sport reclamam com árbitro Raphael Claus após empate com o Fluminense (Foto: Marlon Costa/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Sport estuda entrar com pedido de anulação do empate por 2 a 2 com o Fluminense, na última quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro, válido pela 26ª rodada do Brasileirão. A justificativa do clube é um possível "erro de direito" da arbitragem, segundo informou o vice-presidente rubro-negro, Raphael Campos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Zubeldía lamenta empate sofrido no fim pelo Fluminense: ‘É difícil’

O dirigente critica a atuação do árbitro Raphael Claus em dois momentos em que foi chamado pelo VAR: no primeiro, que resultou em gol anulado do Fluminense, e no segundo, em pênalti marcado para o time carioca. Neste último estaria a justificativa para anular a partida.

— No primeiro (lance), sequer cogitam o vermelho. No segundo, ele confirma na hora que deu falta (em Pablo) e apita. Depois, o VAR pergunta de novo se ele deu falta e ele confirma de novo. E mesmo assim é chamado (pelo árbitro de vídeo) — afirmou Campos.

continua após a publicidade

Aos 32 minutos do segundo tempo, Claus respondeu ao VAR que havia assinalado falta em Pablo, antes do lance que gerou a penalidade para o Fluminense.

— Claus, a sua marcação é de falta no início da jogada? — perguntou o VAR.
— Falta no Pablo, falta no Pablo — respondeu o árbitro de campo.

Para o Sport, a intervenção não poderia ocorrer se a falta tivesse sido marcada, o que, na visão do clube, configuraria irregularidade.

— Claus não tinha marcado a falta em Pablo. Mas se ele diz no áudio com o VAR que marcou. O VAR não poderia intervir. Além de não ter sido pênalti, eles (VAR e Claus) cometem um erro de direito. Estamos estudando com o jurídico como embasar isso. Se o árbitro confirma em conversa que tinha marcado a falta anterior ao lance do suposto pênalti, tudo que ocorreu depois é irregular — declarou Campos.

continua após a publicidade

O artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê anulação de partidas em casos de erro de direito, relacionado à aplicação equivocada das regras.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sport Fluminense Raphael Claus
Jogadores do Sport reclamam com árbitro Raphael Claus em empate com o Fluminense (Foto: Marlon Costa/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias