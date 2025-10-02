Fluminense: John Kennedy coloca pressão em Zubeldía

Desde que voltou do Pachuca ao Fluminense, John Kennedy teve poucas chances. Sob o comando de Renato Gaúcho, a hierarquia no ataque era clara: Everaldo era a primeira opção e, quando não jogava, o escolhido era Cano. JK foi preterido e acumulava apenas seis jogos, um como titular, e 142 minutos em campo. Ou seja, nem dois jogos completos de minutagem, mesmo tendo retornado há algum tempo e ser um pedido constante da arquibancada.

Na coletiva após a vitória sobre o Botafogo, o técnico Luis Zubeldía foi perguntado sobre o atacante e deixou claro que a responsabilidade seria dividida. "50% do treinador, 50% do jogador". A fala deixava em aberto a possibilidade de oportunidades, mas também de cobrança ao camisa 99.

Nesta quarta-feira (1º), contra o Sport, John Kennedy deixou sua marca. Entrou em campo pouco depois dos 30 minutos da etapa final e, em pouco mais de 15 minutos, mostrou muito mais do que apenas o gol de pênalti convertido: teve personalidade. Conseguiu dribles, protegeu bem a bola no pivô, brigou contra os zagueiros e criou jogadas – como a arrancada pela direita em que levou vantagem e cruzou para a área. Elementos que costumam ser destacados como pontos fortes apontados para Everaldo, mas que o jovem mostrou que também pode entregar.

O gol, claro, foi importante – não só por ter colocava o Flu novamente à frente do placar, mas também porque dá confiança ao atacante, que vinha em jejum desde o retorno. Se a defesa não tivesse vacilado no último minuto, o nome dele estaria diretamente atrelado à vitória tricolor.

Mais do que o número, porém, a forma como o jovem entrou em campo dá sinais positivos: foi o John Kennedy que a torcida conhece e acredita. Pelo histórico de gratidão da arquibancada ao atacante, é natural que surja pressão para que Zubeldía o utilize mais nas próximas rodadas. O jogador, por sua vez, mostrou que pode ser mais do que alternativa: pode virar arma real para o Tricolor.

O que vem pela frente para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (4), contra o Atlético-MG, no Maracanã, pelo Brasileirão. Zubeldía terá pouco tempo de preparação antes do duelo, mas já começa a observar as diferentes opções para a sequência da temporada.