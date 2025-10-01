Zubeldía lamenta empate sofrido no fim pelo Fluminense: ‘É difícil’

Depois de estrear com vitória no clássico contra o Botafogo, Luis Zubeldía teve o primeiro teste fora de casa como técnico do Fluminense. O Tricolor empatou em 2 a 2 com o Sport, nesta quarta-feira (1), na Ilha do Retiro, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. O resultado deixou a equipe carioca na sétima colocação, com 35 pontos, enquanto o rival pernambucano segue na lanterna, com apenas 15.

— Não sei te dizer o porque sofremos os gols no final. Em uma semana, é difícil fazer juízo sobre o porquê de isso acontecer. Quando jogamos de forma seguida, as trocas são para manter a intensidade. A partida foi parelha, tivemos chances claras. Merecemos o triunfo. Mas temos que analisar os gols sofridos no final. Ver se é casualidade, mas é algo que podemos corrigir.

Como foi o jogo

O Sport iniciou a partida pressionando a saída de bola do Flu, criando boas oportunidades nos primeiros minutos. Rivera e Zé Lucas levaram perigo, com o jovem atacante desperdiçando a chance mais clara ao chutar por cima, cara a cara com Fábio. O Tricolor demorou a responder, mas quase abriu o placar quando Canobbio acertou a trave após passe de Acosta. No rebote, Ramon Menezes salvou o Leão.

O time de Zubeldía chegou a balançar a rede em jogada trabalhada por Serna, Cano e Martinelli, mas o VAR anulou por falta de Ignácio em Barletta na origem.

Na segunda etapa, o Fluminense conseguiu transformar o domínio em gols. Primeiro, Acosta aproveitou sobra dentro da área e abriu o placar. O Sport reagiu com Lucas Lima, que empatou pouco depois. John Kennedy, de pênalti, recolocou o Flu em vantagem, mas, já nos acréscimos, Luan Cândido cabeceou para igualar o marcador no último lance.

O que vem pela frente para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (4), contra o Atlético-MG, no Maracanã, pelo Brasileirão. Zubeldía terá pouco tempo de preparação antes do duelo, mas já começa a observar as diferentes opções para a sequência da temporada.

Outras respostas de Zubeldía

JOGADORES DE FORA

Pouco a pouco vou conhecendo os jogadores. É dificil em um elenco grande colocar todos os jogadores é impossível, não posso mudar isso. Pouco a pouco vamos conhecendo, é um período de adaptação com jogadores novos, no caso de Lezcano, Lavega e Moreno. Pouco a pouco trataremos de aproveitarmos esse momentos…no caso do jogo de hoje, na entrada do John Kennedy, pensamos que era uma boa oportunidade já que estavam com a defesa aberta. É um exemplo mas que não se pode fazer com todos. Creio que pouco a pouco daremos essas oportunidades sabendo que os outros estão prontos.

POLÊMICAS DE ARBITRAGEM

Prefiro não entrar em polêmicas. Foram jogadas confusas, tanto no gol que fizemos com Martinelli e no último gol, no pênalti também. O último gol é uma jogada muito difícil. Não sei se o jogador desvia antes da finalização do último jogador. Pelo que me falaram os jogadores, tem que ver como traçaram as linhas, quando vem o cruzamento, ele toca na bola. E se ele toca na bola, teria que ver se o outro estava impedido. São jogadas de gol, são rápidas. E tem que tomar uma decisão. O Claus tem muita experiência e ele me informou isso. Não tem muito o que fazer. Queríamos ganhar os três pontos, mas não conseguimos.