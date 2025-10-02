Thiago Silva, do Fluminense, é eleito melhor do mês no Brasileirão

Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, foi o melhor jogador do mês de setembro no Brasileirão com base nas estatísticas e dados do Sofascore. A escolha é feita a partir dos critérios de avaliação da plataforma. O jogador teve a maior nota entre jogadores com ao menos 4 jogos e 50% dos jogos do time disputados no período.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Thiago Silva foi eleito o jogador do mês de setembro de 2025 no Fluminense, alcançando a maior nota do elenco no Sofascore: 7,83. O zagueiro disputou 4 jogos, marcou 1 gol e apresentou alto índice de regularidade.

No período, ele teve 92% de acerto nos passes, venceu 75% dos duelos e somou 33 cortes e 46 ações defensivas. Outro destaque é que não sofreu dribles nos quatro jogos disputados. Além disso, Thiago Silva foi eleito destaque do jogo pelo Sofascore em uma oportunidade.

continua após a publicidade

Com esses números, o capitão tricolor se consolidou como o jogador com melhor desempenho do clube em setembro, liderando o time tanto na defesa quanto em presença estatística.

➡️ John Kennedy marca, mas Fluminense sofre empate no último lance

O mais impressionante, porém, é o contexto: aos 41 anos, Thiago Silva não só se mantém competitivo, mas foi o jogador de maior nota, superando atacantes e meias que jogam mais próximos do gol. Isso rompe a lógica natural da queda de rendimento com a idade e reforça a longevidade histórica do atleta, algo raríssimo em alto nível.

continua após a publicidade

O que vem pela frente para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (4), contra o Atlético-MG, no Maracanã, pelo Brasileirão. Zubeldía terá pouco tempo de preparação antes do duelo, mas já começa a observar as diferentes opções para a sequência da temporada.