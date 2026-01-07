Cruzeiro ou Atlético-MG? Veja quem tem elenco mais valorizado para o estadual
Mesmo não sendo campeão há 6 anos, Cruzeiro tem elenco mais valioso
- Matéria
- Mais Notícias
O Campeonato Mineiro está próximo de começar, e com isso, começam os questionamentos de qual equipe possui o elenco mais valorizado. os favoritos ao título do estadual, Cruzeiro e Atlético Mineiro, possuem uma grande disparidade no valor de mercado de seus elencos.
Assim como no ano passado, mais uma vez o Cabuloso detém um plantel muito mais valioso que o Atlético Mineiro. Mesmo com os investimentos mais altos, no ano passado, o Cruzeiro viu seu rival levantar o troféu da competição pela sexta vez consecutiva. É a segunda vez na história que o galo é hexacampeão mineiro consecutivo.
Enquanto o Cruzeiro vale 138,60 milhões de euros (R$ 882,096 milhões), o Atlético está avaliado em 87,15 milhões de euros ( R$ 554,234 milhões).
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Confira os 15 jogadores mais valiosos da competição
- Kaio Jorge – Cruzeiro EC – 22 milhões de euros (R$ 139,92 milhões)
- Matheus Pereira – Cruzeiro EC – 14 milhões de euros (R$ 89,04 milhões)
- Renan Lodi – Atlético Mineiro – 12 milhões de euros (R$ 76,32 milhões)
- Fabrício Bruno – Cruzeiro EC – 12 milhões de euros (R$ 76,32 milhões)
- Luis Sinisterra – Cruzeiro EC – 12 milhões de euros (R$ 76,32 milhões)
- Christian – Cruzeiro EC – 10 milhões de euros (R$ 63,60 milhões)
- Kaiki – Cruzeiro EC – 10 milhões de euros (R$ 63,60 milhões)
- Keny Arroyo – Cruzeiro EC – 9 milhões de euros (R$ 57,24 milhões)
- Gustavo Scarpa – Atlético Mineiro – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
- Tomás Cuello – Atlético Mineiro – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
- Gabriel Menino – Atlético Mineiro – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
- Natanael – Atlético Mineiro – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
- Alexsander – Atlético Mineiro – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
- Kauã Prates – Cruzeiro EC – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
- Rony – Atlético Mineiro – 5 milhões de euros (R$ 31,80 milhões)
- Matéria
- Mais Notícias