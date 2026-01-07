menu hamburguer
Cruzeiro ou Atlético-MG? Veja quem tem elenco mais valorizado para o estadual

Mesmo não sendo campeão há 6 anos, Cruzeiro tem elenco mais valioso

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 07/01/2026
10:00
Goleiro Cássio, do Cruzeiro, deixa o gramado (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)
  Matéria
  • Mais Notícias

O Campeonato Mineiro está próximo de começar, e com isso, começam os questionamentos de qual equipe possui o elenco mais valorizado. os favoritos ao título do estadual, Cruzeiro e Atlético Mineiro, possuem uma grande disparidade no valor de mercado de seus elencos.

Assim como no ano passado, mais uma vez o Cabuloso detém um plantel muito mais valioso que o Atlético Mineiro. Mesmo com os investimentos mais altos, no ano passado, o Cruzeiro viu seu rival levantar o troféu da competição pela sexta vez consecutiva. É a segunda vez na história que o galo é hexacampeão mineiro consecutivo.

Enquanto o Cruzeiro vale 138,60 milhões de euros (R$ 882,096 milhões), o Atlético está avaliado em 87,15 milhões de euros ( R$ 554,234 milhões).

Lucas Silva, do Cruzeiro, e Bernard, do Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Lucas Silva, do Cruzeiro, e Bernard, do Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira os 15 jogadores mais valiosos da competição

    1.
  1. Kaio Jorge – Cruzeiro EC – 22 milhões de euros (R$ 139,92 milhões)
    2.
  2. Matheus Pereira – Cruzeiro EC – 14 milhões de euros (R$ 89,04 milhões)
    3.
  3. Renan Lodi – Atlético Mineiro – 12 milhões de euros (R$ 76,32 milhões)
    4.
  4. Fabrício Bruno – Cruzeiro EC – 12 milhões de euros (R$ 76,32 milhões)
    5.
  5. Luis Sinisterra – Cruzeiro EC – 12 milhões de euros (R$ 76,32 milhões)
    6.
  6. Christian – Cruzeiro EC – 10 milhões de euros (R$ 63,60 milhões)
    7.
  7. Kaiki – Cruzeiro EC – 10 milhões de euros (R$ 63,60 milhões)
    8.
  8. Keny Arroyo – Cruzeiro EC – 9 milhões de euros (R$ 57,24 milhões)
    9.
  9. Gustavo Scarpa – Atlético Mineiro – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
    10.
  10. Tomás Cuello – Atlético Mineiro – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
    11.
  11. Gabriel Menino – Atlético Mineiro – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
    12.
  12. Natanael – Atlético Mineiro – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
    13.
  13. Alexsander – Atlético Mineiro – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
    14.
  14. Kauã Prates – Cruzeiro EC – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
    15.
  15. Rony – Atlético Mineiro – 5 milhões de euros (R$ 31,80 milhões)

