O Campeonato Mineiro está próximo de começar, e com isso, começam os questionamentos de qual equipe possui o elenco mais valorizado. os favoritos ao título do estadual, Cruzeiro e Atlético Mineiro, possuem uma grande disparidade no valor de mercado de seus elencos.

continua após a publicidade

Assim como no ano passado, mais uma vez o Cabuloso detém um plantel muito mais valioso que o Atlético Mineiro. Mesmo com os investimentos mais altos, no ano passado, o Cruzeiro viu seu rival levantar o troféu da competição pela sexta vez consecutiva. É a segunda vez na história que o galo é hexacampeão mineiro consecutivo.

Enquanto o Cruzeiro vale 138,60 milhões de euros (R$ 882,096 milhões), o Atlético está avaliado em 87,15 milhões de euros ( R$ 554,234 milhões).

continua após a publicidade

Lucas Silva, do Cruzeiro, e Bernard, do Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Confira os 15 jogadores mais valiosos da competição