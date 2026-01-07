Agenda dos jogos do Fluminense: data, horário, estádio e onde assistir

O Fluminense disputará mais um Campeonato Carioca e, em 2026, vai em busca de mais um título da competição. Com novo formato e outras novidades no regulamento, o Lance! traz a agenda do Tricolor no estadual mais charmoso do Brasil.

Em vez do turno único com os 12 times, como em 2025, nesta temporada as equipes serão divididas em dois grupos de seis, enfrentando a chave oposta. Ao fim da primeira fase, o time de melhor campanha geral será o campeão da Taça Guanabara.

Os quatro primeiros de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em jogo único, de mando do time de melhor campanha. Os dois últimos, por sua vez, vão para o "Grupo X", em que todos se enfrentam em dois turnos e o de menor pontuação será rebaixado para a Série A2.

Na semifinal, confronto será em ida e volta — o time de melhor campanha na primeira fase escolhe se mandará o primeiro ou o segundo jogo. A grande decisão volta a ser em uma única partida. Em nenhuma fase do mata-mata haverá vantagem do empate.

Agenda dos jogos no Carioca

14/01, às 19h - Fluminense x Madureira - local a definir; 17/01, às 18h30 - Boavista x Fluminense - local a definir; 21/01, às 21h30 - Nova Iguaçu x Fluminense - local a definir; 25/01, às 18h - Fluminense x Flamengo - Maracanã; 01/02, às 18h - Botafogo x Fluminense - local a definir; 14/02 - Quartas de final*; 22/02 - Semifinal - ida*; 01/03 - Semifinal - volta*; 08/03 - Final*.

*Em caso de classificação

Onde assistir aos jogos do Fluminense no Carioca

O Grupo Globo será o responsável por transmitir os jogos do Campeonato Carioca para todo o Brasil. O torneio terá partidas na TV Globo e na Ge TV, com um jogo por rodada em cada plataforma. Além disso, o Sportv exibirá dois confrontos por rodada, enquanto o Premiere transmitirá todas as partidas do estadual.

Grupos da primeira fase do Carioca

Grupo A: Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Portuguesa e Bangu.

Grupo B: Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boavista e Nova Iguaçu.

