Luiz Araújo relembra erro contra Bayern antes de Flamengo x PSG: 'Aprendizado'

Luiz Araújo acredita que a disputa da Copa do Mundo de Clubes serviu de aprendizado para o Flamengo antes da final da Copa Intercontinental contra o PSG, marcada para quarta-feira (17). Nesta segunda (15), durante o primeiro treino visando a decisão, o atacante citou o erro que cometeu durante a derrota para o Bayern de Munique como referência direta para a preparação do elenco.

— É muito importante (ter enfrentado europeus na Copa do Mundo de Clubes). Enfrentamos o Chelsea, o Bayern de Munique, mas sabemos que (contra o PSG) é um jogo completamente diferente. Contra o Chelsea a gente saiu vitorioso, contra o Bayern não. O diferencial foram os erros, então, sabemos que não podemos cometer erros contra essas grandes equipes. Serve de aprendizado não só para mim, que cometi um erro contra o Bayern, mas para o grupo todo. Vamos com tudo para cima e se Deus quiser vamos sair com o título — disse em entrevista à Flamengo TV.

O camisa 7 destacou que o elenco rubro-negro já acompanha o PSG há meses e citou o desempenho do time francês na Champions League como um dos pontos de atenção para a decisão no Catar. Segundo ele, o Flamengo chega preparado, mas ciente das dificuldades impostas pelo adversário.

— Assistimos muito o PSG jogar na Champions League. Eu mesmo gosto muito de assistir futebol, e o PSG não encantou só a mim, mas o mundo inteiro. Sabemos de todos os grandes jogadores que tem, não só defensivamente, mas ofensivamente, com certeza faz diferença. Jogadores que são muito diferentes no um contra um, que podem decidir o jogo. Então, o melhor de tudo é que a gente conhece todos eles, mas sabemos que no momento do jogo pode sair alguma coisa diferente. Vamos estudar muito mais do que já estudamos, e se Deus quiser sair com esse título, que é o sonho de todos nós — avaliou.

Luiz Araújo também reconheceu o favoritismo do adversário, atual campeão da Champions League, e afirmou que o Mais Querido pretende entrar em campo com foco no próprio jogo e sem assumir o peso das projeções externas.

— O PSG sim é o favorito, é o time a ser batido, atual campeão da Champions League, que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Sabemos da nossa qualidade também, deixamos o favoritismo para eles, entramos com o pezinho no chão, para jogar o nosso futebol. Sabemos da pressão de vestir o manto sagrado, de vestir a camisa do Flamengo, sabemos que é o sonho de toda a nação, mais de 45 milhões, mas vamos entrar com o pezinho no chão, jogar muito futebol e no final a gente vai ver quem vai ser campeão — declarou.

Por fim, o atacante ressaltou a importância de o Flamengo chegar à final contra o PSG com o elenco completo, destacando o trabalho do departamento médico ao longo da temporada.

— Isso é muito importante para o Flamengo, ter todos os jogadores disponíveis. Isso mostra a qualidade do Departamento Médico também, de chegar no final de uma temporada de muito jogos desgastantes, também de conquistas. Isso só tem a ganhar o Flamengo. Vamos com tudo para essa final, se Deus nos abençoar, vamos trazer esse título para o Brasil.

Luiz Araújo durante treino do Flamengo em meio à disputa da Copa Intercontinental (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

