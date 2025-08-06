Sorteio das quartas de final e chaveamento da Copa do Brasil tem data definida
Evento define também confrontos das oitavas de final da competição feminina
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará na próxima terça-feira, dia 12 de agosto, o sorteio das próximas fases da Copa do Brasil feminina e masculina. O evento está marcado para às 10h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.
O evento começará com a definição dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil feminina. Em seguida, será a vez do sorteio das quartas de final da competição masculina, com a definição também do chaveamento do restante do torneio.
Estão definidos quatro dos oito classificados à próxima fase da Copa do Brasil masculina. Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia e Botafogo garantiram a classificação nesta quarta-feira (6), Fluminense e Internacional e Palmeiras e Corinthians fazem os últimos duelos da noite, enquanto Vasco e CSA e CRB e Cruzeiro decidem as últimas vagas na quinta-feira (7).
Já na feminina, 14 equipes já estão classificadas para as oitavas da competição: Atlético-MG, Atlético-PI, Bahia, Corinthians, Ferroviária, Flamengo, Internacional, Juventude, Realidade Jovem, Red Bull Bragantino, Palmeiras São Paulo, Sport e Vitória. Nesta quinta, América-MG e Santos e Fluminense e Brasil de Farroupilha disputam as duas últimas vagas.
Confira o calendário da Copa do Brasil masculina:
- Sorteio das quartas de final e chaveamento: 12 de agosto
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
- Semifinais: 5 e 19 de outubro
- Finais: 2 e 9 de novembro
Calendário do feminino:
- Sorteio das oitavas de final: 12 de agosto
- Oitavas de final: 17 de setembro
- Quartas de final: 24 de setembro
- Semifinais: 5 de novembro
- Final (jogo único): 19 de novembro
