Sorteio das quartas de final e chaveamento da Copa do Brasil tem data definida

Evento define também confrontos das oitavas de final da competição feminina

Taça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)
imagem cameraTaça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/08/2025
23:09
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará na próxima terça-feira, dia 12 de agosto, o sorteio das próximas fases da Copa do Brasil feminina e masculina. O evento está marcado para às 10h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

➡️ Campeão da Copa do Brasil masculina pode faturar até 73 vezes mais que o feminino

O evento começará com a definição dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil feminina. Em seguida, será a vez do sorteio das quartas de final da competição masculina, com a definição também do chaveamento do restante do torneio.

Estão definidos quatro dos oito classificados à próxima fase da Copa do Brasil masculina. Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia e Botafogo garantiram a classificação nesta quarta-feira (6), Fluminense e Internacional e Palmeiras e Corinthians fazem os últimos duelos da noite, enquanto Vasco e CSA e CRB e Cruzeiro decidem as últimas vagas na quinta-feira (7).

Já na feminina, 14 equipes já estão classificadas para as oitavas da competição: Atlético-MG, Atlético-PI, Bahia, Corinthians, Ferroviária, Flamengo, Internacional, Juventude, Realidade Jovem, Red Bull Bragantino, Palmeiras São Paulo, Sport e Vitória. Nesta quinta, América-MG e Santos e Fluminense e Brasil de Farroupilha disputam as duas últimas vagas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira o calendário da Copa do Brasil masculina:

  • Sorteio das quartas de final e chaveamento: 12 de agosto
  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro
  • Finais: 2 e 9 de novembro

Calendário do feminino:

  • Sorteio das oitavas de final: 12 de agosto
  • Oitavas de final: 17 de setembro
  • Quartas de final: 24 de setembro
  • Semifinais: 5 de novembro
  • Final (jogo único): 19 de novembro
Sorteio da Copa do Brasil
Sorteio da Copa do Brasil (Foto: Divulgação/CBF)

