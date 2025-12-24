menu hamburguer
Futebol Nacional

Novorizontino oficializa novo empréstimo de meia do Palmeiras

Rômulo permanecerá na equipe do interior paulista até dezembro de 2026

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 24/12/2025
14:01
Rômulo, meia do Novorizontino (Foto: Reprodução)
imagem cameraRômulo, meia do Novorizontino (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Novorizontino chegou a um acordo com o Palmeiras e renovou o contrato de empréstimo de Rômulo, agora válido até o fim de 2026. O meio-campista estava fora do planejamento da comissão técnica para a próxima temporada.

continua após a publicidade

+ Palmeiras finaliza temporada com novos líderes e dúvidas no meio-campo

Com baixa minutagem e apenas quatro partidas pelo Palmeiras no ano, Rômulo foi emprestado ao Ceará, que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, não se adaptou ao novo clube e foi novamente emprestado, desta vez ao Novorizontino, onde iniciou sua trajetória como profissional.

Desde agosto no Novorizontino, o meia disputou 16 partidas e marcou dois gols, ambos no último compromisso do clube, que brigou até as rodadas finais pelo acesso à elite do futebol brasileiro, mas terminou a Série B na sétima colocação.

continua após a publicidade

- Dia de ganhar presente não é, torcedor! O meio-campista Rômulo renovou seu contrato e segue no Tigre do Vale para temporada 2026. Nosso prata da casa já acumula 123 jogos e 20 gols marcados com a camisa do Grêmio Novorizontino - publicou o clube nas redes sociais.

O Palmeiras detém 70% dos direitos econômicos do meio-campista Rômulo, que possui contrato válido com o clube até dezembro de 2028.

Rômulo Palmeiras pode ser inscrito na Libertadores
Rômulo, novamente emprestado ao Novorizontino, durante treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Fabio Menotti / Palmeiras

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Outros atletas emprestados do Palmeiras

Além de Rômulo, que permanecerá por mais uma temporada no Novorizontino, o Palmeiras possui outros dois nomes retornando de empréstimos: Vitinho e Caio Paulista.

continua após a publicidade

A dupla está fora dos planos do técnico Abel Ferreira e deve ser novamente negociada pelo Palmeiras, seja em definitivo ou por empréstimo. Nos últimos dias, inclusive, o Atlético-MG notificou o Alviverde que não manteria o lateral-esquerdo no elenco para 2026.

