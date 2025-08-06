Goleiro reserva do São Paulo, Jandrei perde pênalti e viraliza: ‘Nunca vi’

Com um a mais, o Athletico venceu o São Paulo por 1 a 0 no tempo normal e depois por 3 a 0 nas penalidades na noite desta quarta-feira (6), na Arena da Baixada, e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. Personagem da partida, Jandrei viralizou na web. O goleiro reserva entrou para substituir Rafael, expulso, e bateu a terceira cobrança na disputa de pênaltis.

Jandrei perde pênalti, e São Paulo é eliminado

Pênaltis: Athletico 3x0 São Paulo

As cobranças começaram com Giuliano abrindo placar para o Athletico. Sabino bateu a primeira do São Paulo e parou no goleiro Santos. Esquivel converteu para o Furacão, e Santos novamente defendeu, dessa vez em batida de Gonzalo Tapia. Depois, Mendoza cobrou e fez o terceiro do Athletico. Na cobrança decisiva, Jandrei, goleiro do São Paulo, que entrou no decorrer da partida, desperdiçou sua cobrança e viu o Athletico comemorar a classificação.

Na ida, o Tricolor tinha vencido o Furacão por 2 a 1 na quinta-feira (31), no Morumbis, e jogava por empate ou qualquer vitória.

O que vem por aí

O Athletico volta a campo contra o Criciúma na segunda-feira (11), às 19h (de Brasília), no Heriberto Hülse, pela 21ª rodada da Série B. Já o São Paulo recebe o Vitória no sábado (9), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada da Série A.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 (3) x (0) 0 SÃO PAULO

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 6/8/2025 - 19h30

📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

🥅 Gol: Esquivel, 23'2°T (CAP)

🟨 Cartões amarelos: Léo Pelé e Viveros (CAP); Pedro Augusto (preparador), Jandrei, Arboleda e Bobadilla (SPFC)

🔴 Cartão vermelho: Rafael (SPFC)

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

🏁VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽ ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Fábio Moreno, auxiliar)

Santos; Benavídez, Léo Pelé e Esquivel; Kauã Moraes (Renan Peixoto), Patrick, Dudu (Alan Kardec), Zapelli (Giuliano) e Léo Derik (Leozinho); Kevin Viveros e Mendoza.

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Ferraresi, Arboleda (Sabino) e Alan Franco; Cédric, Alisson, Bobadilla (Marcos Antônio), Rodriguinho (Jandrei) e Enzo Diaz; Ferreirinha (Pablo Maia) e Luciano (Gonzalo Tapia).