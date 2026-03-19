Bernard fala sobre adaptar ao 'estilo Dominguez' e faz comparação com Sampaoli

Após a vitória do Atlético por 1 a 0 sobre o São Paulo, Bernard comentou sobre o início de Eduardo Domínguez no comando da equipe. O camisa 11 ressaltou o estilo do treinador argentino, destacando a intensidade dos treinamentos, e comparou com o trabalho do antigo técnico, Jorge Sampaoli, enfatizando a importância de compreender e se adaptar ao novo estilo de jogo.

Após a vitória do Atlético por 1 a 0 sobre o São Paulo, Bernard comentou sobre o início de Eduardo Domínguez no comando da equipe. O camisa 11 ressaltou o estilo do treinador argentino, destacando a intensidade dos treinamentos, e comparou com o trabalho do antigo técnico, Jorge Sampaoli, enfatizando a importância de compreender e se adaptar ao novo estilo de jogo.

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— Estão sendo treinos muito intensos que tem feito com que a gente esteja a ponto de bala para fazer o que ele tem pedido. O estilo do Sampaoli era mais posicional já o dele é mais de movimentação, procurar os espaços e seguir o adversário — analisou Bernard

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Bernard vê evolução no Atlético

Bernard analisou o desempeno da equipe e afirmou que vê evolução. O meia frisou que os jogadores estão compreendendo o que Domínguez quer passar e que estão em busca de crescer cada vez mais para enfrentar todas as dificuldades que o Campeonato Brasileiro proporciona:

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— A forma que ele tem conversado com a gente, temos entendido muito bem. É claro que faltam algumas coisas, precisa de adaptação, de tempo, mas tenho certeza que estamos evoluindo e fazendo um trabalho melhor analisou Bernard

— Hoje fomos muito organizados e espero que esse tipo de organização possa fazer a gente crescer cada vez mais. Sabemos que no Brasileiro é importante vencer, mas é importante também manter a constância e essa é a nossa mentalidade — finalizou o meia

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