Sorteio da Libertadores: presidente da Conmebol faz apelo sobre racismo e cita Luighi

Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez se pronunciou sobre o racismo no futebol da América do Sul durante o sorteio dos grupos da Libertadores 2025. O dirigente abordou a questão racial no início de seu discurso no evento na sede da entidade em Luque, no Paraguai, e citou o atacante Luighi, do Palmeiras, vítima de ataques racistas em jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores sub-20.

— Não posso seguir sem falar de racismo. Um problema muito grande que o futebol enfrenta. Gostaria eu também de abordar uma questão que nos desafia. O racismo é um flagelo que não tem origem no futebol, na sociedade. Mas afeta o futebol — iniciou Domínguez.

— A Conmebol é sensível a essa realidade. Como pode não ser? A todo Luighi. Nosso desafio é estar juntos com aqueles que não são responsáveis por esses ratos. A Conmebol aplica sanções e tenta mudar. Precisamos entender que o racismo está enraizado na sociedade e o futebol luta com o que está a seu alcance. Decidimos convocar autoridades de governo de todos os países membros que permita responder de forma simultânea a qualquer forma de discriminação e violência a — completou o presidente da Conmebol.

Relembre o caso de Luighi

Durante partida Paraguai entre Palmeiras e Cerro Porteño pela Libertadores sub-20, um torcedor adversário, segurando uma criança no colo, imitou um macaco em direção ao atacante brasileiro, que deixava o gramado rumo ao banco de reservas. Além do gesto racista, o jogador também foi alvo de uma cusparada. Luighi alertou a arbitragem e, aos prantos, precisou ser amparado pelos colegas no banco de reservas.

O Cerro Porteño recebeu uma multa no valor de 50 mil dólares (cerca de R$ 288 mil, na cotação atual) a serem pagos no prazo de 30 dias a partir da notificação. Além disso, os jogos do time paraguaio não poderão ter a presença de torcida durante as partidas da Libertadores sub-20.

A Conmebol exigiu ainda que clube "publique nas redes sociais oficiais uma campanha de comunicação de conscientização contra o racismo, durante a duração da Conmebol Libertadores Sub-20 Edição 2025".

