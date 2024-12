Atlético-MG: Vargas rebate críticas nas redes sociais

O atacante chileno Vargas está de saída do Atlético-MG neste final de temporada, mas não deixou de responder críticas que recebeu nas redes sociais sobre a atuação na final da Copa Libertadores, quando o Galo foi derrotado pelo Botafogo por 3 a 1, em Buenos Aires, em 30 de novembro. Autor do gol atleticano, no início do segundo tempo, Vargas desperdiçou duas chances de marcar na sequência da partida, quando o placar ainda estava 2 a 1 para o time carioca.

continua após a publicidade

https://www.instagram.com/p/DDiLSlrS7vu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

- Como o futebol é dinâmico, como um lance muda a vida de um atleta, de um clube, de um treinador. Vargas teria o contrato em branco para a renovação. Milito estaria no Galo e entraria na galeria dos principais treinadores da história do Atlético - escreveu Rafael Miranda, hoje comentarista.

Nos comentários da postagem, Vargas reclamou das circunstâncias em que era aproveitado e do pouco tempo em campo com a camisa do Atlético-MG sob o comando do técnico Milito:

continua após a publicidade

- É né, difícil também quando você só entra quando está perdendo e tendo sempre poucos minutos – escreveu Vargas.

Volante Battaglia pode trocar o Atlético-MG pelo River Plate em 2025

Com Milito, média de Vargas foi de 36 minutos por jogo

No Atlético-MG desde 2020, Vargas atuou em 165 partidas, com 33 gols e 15 assistências. Neste ano, foram 38 jogos, com nove gols e três assistências. Com o técnico Gabriel Milito, o chileno atuou 1.228 minutos em 34 partidas, média pouco superior a 36 minutos por jogo.

Vargas deixa o Atlético-MG com sete títulos conquistados: Brasileiro de 2021, Copa do Brasil de 2021, Supercopa do Brasil de 2022 e os Mineiros de 2021 a 2024.