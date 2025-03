Sorteio da Libertadores: jornalista crava ‘grupo da morte’ com dois brasileiros

O sorteio da fase de grupos da Libertadores ocorre logo mais, às 20h, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O apresentador Bruno Vicari, da ESPN, projetou os grupos dos brasileiros na competição e colocou Internacional e Bahia juntos, ao lado de Racing-ARG e Atlético Nacional-COL.

Para o jornalista, o atual campeão Botafogo irá ter Estudiantes-ARG, Universidad de Chile-CHI e Cerro Porteño-PAR como adversários no Grupo A. Vicari citou "vida difícil" para o Palmeiras, que para o jornalista vai encarar Independiente del Valle-EQU, Talleres-ARG e Allianza Lima-PER.

Para o Flamengo, o apresentador projetou LDU-EQU, Deportivo Táchira-VEN e San Antônio Bulo Bulo-BOL. Segundo o regulamento da Conmebol, clubes do mesmo país não podem ocupar o mesmo grupo. No entanto, há uma exceção quando a equipe chega através da Pré-Libertadores, como foi o caso do Bahia.

Previsão do sorteio de Bruno Vicari

Botafogo

Estudiantes-ARG

Universidad de Chile-CHI

Cerro Porteño-PAR

Palmeiras

Independiente del Valle-EQU

Talleres-ARG

Allianza Lima-PER

Flamengo

LDU-EQU

Deportivo Táchira-VEN

Bulo Bulo-BOL

São Paulo

Colo-Colo-CHI

Vélez-ARG

Carabobo-VEN

River Plate-ARG

Fortaleza

Olimpia-PAR

Barcelona-EQU

Racing-ARG

Internacional

Atlético Nacional-COL

Bahia

Potes do sorteio da Libertadores

Pote 1: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing

Pote 2: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar

Pote 3: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile

Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Alianza Lima, Cerro Porteño, Barcelona de Guayaquil e Bahia

A fase de grupos acontece entre os dias 2 de abril e 28 de maio. O sorteio do mata-mata tem previsão de ser realizado no dia de junho, com os jogos eliminatórios começando em agosto. A grande final, que ainda não tem palco definido, será dia 29 de novembro.