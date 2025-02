Depois de muita espera, a CBF finalmente vai realizar o sorteio da Copa do Brasil. Nesta sexta-feira (7), a partir das 15h (de Brasília), 80 clubes do País vão conhecer os adversários da 1ª fase, que acontece nas semanas dos dias 22 e 29 deste mês. E entre eles há gigantes da Série A nacional, como Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Vasco.

Brasileirão e Copa do Brasil terão sistema 'anti-cera' da CBF em 2025

O sorteio da Copa do Brasil será realizado em um hotel na zona oeste do Rio de Janeiro. Os 80 clubes foram divididos em oito potes (veja abaixo) com base na colocação no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Os confrontos serão sorteados entre equipes dos grupos A x E, B x F, C x G e D e H.

Vale lembrar que Bahia, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo, que disputam a Libertadores deste ano, além de CRB (vice da Copa do Nordeste), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Santos (campeão da Série B) entram direto na 3ª fase da Copa do Brasil — o CRB ganhou a vaga porque o Fortaleza garantiu classificação na Libertadores via Brasileirão.

Cruzeiro também entra na 3ª fase da Copa do Brasil

O Cruzeiro também vai entrar diretamente na 3ª fase, mesmo sem ter sido campeão no ano passado ou estar na Libertadores. Nono colocado no Brasileirão 2024, o time ganhou a vaga porque o regulamento da Copa do Brasil determina que 12 equipes entrem na 3ª fase do torneio, e apenas 11 alcançaram o direito via torneios. Assim, a equipe mineira ganhou um lugar.

O regulamento da Copa do Brasil mudou para este ano em relação às últimas oito temporadas. Tanto a 1ª quanto a 2ª fases serão em jogo único, mas agora haverá decisão por pênaltis caso a partida termine empatada. Antes, a equipe de melhor ranking se classificava em caso de igualdade.

Apesar de haver o sorteio da Copa do Brasil, o regulamento prevê de antemão que os jogos da 1ª fase serão realizados nos domínios das equipes com pior posição no RNC. Além disso, o sorteio desta sexta também já define o chaveamento da 2ª fase.

Sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil será nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro (Foto: Thais Magalhães/CBF)

Confira a distribuição dos potes

POTE A

Atlético-MG

Athletico-PR

Fluminense

Grêmio

América-MG

Bragantino

Vasco

Atlético-GO

Juventude

Cuiabá

POTE B

Ceará

Vitória

Coritiba

Sport

Criciúma

Vila Nova

Operário-PR

Ponte Preta

Brusque

Sampaio Corrêa

POTE C

Novorizontino

Tombense

CSA

ABC

Remo

Náutico

Confiança

Ferroviário

Botafogo-PB

Amazonas

POTE D

América-RN

Manaus

São José-RS

Aparecidense

Altos

Retrô

Caxias

Athletic Club

Nova Iguaçu

Portuguesa-RJ

Copa do Brasil 2025 conhece seus primeiros confrontos

POTE E

Sousa

Tocantinópolis

São Raimundo-RR

Maringá

FC Cascavel

Pouso Alegre

ASA de Arapiraca

União Rondonópolis

Porto Velho

Águia de Marabá

POTE F

Humaitá

Trem

Ceilândia

Inter de Limeira

Maranhão

Operário VG

Tuna Luso

Operário-MS

Concórdia

Sergipe

POTE G

Boavista

Parnahyba

Maracanã-CE

Santa Cruz-RN

GAS-RR

Rio Branco-ES

Rio Branco VN-ES

Olaria

Portuguesa

CSE

POTE H

Guarany de Bagé-RS

Jequié

Barcelona de Ilhéus

Votuporanguense

Capital-DF

Independência-AC

União-TO

Dourados-MS

Barcelona-RO

Oratório-AP

Data, horário e onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2024, às 15h (de Brasília);

📺 Onde assistir: Site do Lance!, CBF TV e SporTV.