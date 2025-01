A CBF optou por mudar o regulamento da Copa do Brasil para 2025. Além de decisão por pênaltis em caso de empate na primeira fase, quando a equipe visitante (melhor ranqueada) tinha vantagem, os clubes poderão inscrever jogadores que já atuaram por outras equipes no torneio.

No entanto, definiu restrições para isso. A primeira é que a liberação só poderá ser aplicada a jogadores que atuaram por clubes nas duas primeiras fases da competição.

Isto é, se um atleta ficou no banco de reservas na terceira fase, ele segue livre para defender outro time no decorrer do torneio. A CBF fez questão de frisar que atuar se entende apenas o ato do jogador entrar em campo, seja desde o início ou ao longo da partida.

Outra restrição é a quantidade de clubes que um jogador poderá defender na Copa do Brasil. A entidade determinou que o mesmo atleta só pode ser inscrito por, no máximo, dois times no torneio.

Além disso, a equipe só poderá inscrever, no máximo, três atletas que já tenham vestido a camisa de outro time na competição.

Ao todo, a Copa do Brasil 2025 terá a presença de 80 clubes na primeira fase. A divisão dos potes da competição é de acordo com o posicionamento das equipes no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF.

Veja o que diz o regulamento

Art. 7º – Um atleta poderá ser inscrito por outro Clube da COPA DO BRASIL, após o início da competição, se tiver atuado pelo Clube de origem antes do início da 3ª Fase da competição.

§ 1º - Entende-se por atuar o ato do atleta entrar em campo para a disputa da partida, desde o início ou no decorrer da mesma.

§ 2º – O atleta que tenha atuado por um Clube na COPA DO BRASIL somente poderá atuar por mais um Clube na COPA DO BRASIL.

§ 3º – Uma vez iniciada a COPA DO BRASIL, cada Clube poderá inscrever até 3 (três) atletas que tenham anteriormente atuado por outros Clubes antes do início da 3ª fase da Competição.

Quando começa a Copa do Brasil 2025

A Copa do Brasil 2025 tem previsão para começar no dia 19 de fevereiro, com as disputas da primeira fase, e encerrar no dia 9 de novembro, com a grande final disputada em dois jogos.

A primeira fase conta com 80 equipes, cujos confrontos serão conhecidos por sorteio, que definirá também o chaveamento da segunda fase. 12 times ingressarão a partir da terceira fase. São eles: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Paysandu, Flamengo, CRB, Santos, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro.

A Copa do Brasill será disputada em 7 (sete) fases: