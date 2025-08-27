menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Sindicato aciona juiz que autorizou operação contra Samir Xaud

Presidente da CBF foi alvo de mandado de busca e apreensão no fim de julho

Samir Xaud, presidente da CBF
imagem cameraSindicato fica ao lado de Samir Xaud e movo ação contra juiz eleitoral (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
14:21
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Sindicato Nacional das Associações de Futebol Profissional acionou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra o juiz Angelo Augusto Graça Mendes, responsável pela 5ª zona eleitoral de Roraima. Graça Mendes foi quem autorizou o mandado de busca e apreensão contra o presidente da CBF, Samir Xaud, em 30 de julho, em operação da Polícia Federal que investigava suposto esquema de compra de votos nas eleições municipais de 2024.

A investigação contra Xaud foi suspensa no dia seguinte por decisão do desembargador Jésus Nascimento, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR). Ele considerou que a investigação penal não havia apresentado qualquer prova ou mesmo indício que justificasse a ação contra o presidente da CBF.

Para sindicato, operação contra Samir Xaud trouxe 'constrangimento' à CBF

Agora, o sindicato nacional acionou o CNJ com reclamação disciplinar por considerar que a operação contra Samir Xaud "trouxe constrangimento e prejuízo à imagem da CBF". Na ação, o sindicato argumenta que o juiz Angelo Augusto Graça Mendes “violou preceitos básicos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) e do Código de Ética da Magistratura Nacional”.

“Mesmo contra a posição do Ministério Público, a operação determinou o cumprimento de mandado de busca e apreensão não apenas na residência de Samir Xaud, mas também na sede da CBF. A medida teve como base apenas uma menção isolada do nome do dirigente em áudio de conversa de terceiro, do qual Samir sequer participou. Não foram apresentados quaisquer elementos que vinculassem o presidente da CBF aos supostos crimes apurados na investigação. Também não foi comprovada a relação da CBF com os fatos”, considera o sindicato.

O CNJ confirmou que a reclamação disciplinar tramita junto ao conselho e que está sob análise da Corregedoria Nacional de Justiça. O Lance! pediu posicionamento ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, mas não houve retorno. A CBF não irá se manifestar.

Samir Xaud, presidente da CBF, na Rio Innovation Week
TRE-RR suspendeu operação contra Samir Xaud um dia após ação (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

