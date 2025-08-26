São Paulo resolve transfer ban e poderá registrar reforços

O São Paulo se livrou do transfer ban e agora está livre para inscrever jogadores. Na segunda-feira (25), o Tricolor apareceu no sistema da Fifa de punições em razão do atraso no pagamento de uma das parcelas referentes à compra do meia Damián Bobadilla.

continua após a publicidade

Cerca de duas horas depois do registro, o clube fez o pagamento de US$ 300 mil (R$ 1,6 milhão na cotação atual) ao Cerro Porteño, valor que correspondia à parcela em aberto. Só faltava a oficialização da Fifa para suspender o bloqueio.

André Silva e Marcos Antonio têm lesões confirmadas pelo São Paulo

A suspensão aconteceu há poucos minutos, neste início de tarde de terça-feira (26). Bobadilla foi contratado em dezembro de 2023 e hoje é titular da equipe comandada por Hernán Crespo. O São Paulo adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador por 2 milhões de dólares (R$ 9,7 milhões na época), com pagamento parcelado ao longo de dois anos. Desde então, o clube paulista já transferiu mais de R$ 5 milhões ao Cerro Porteño.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Com 32 pontos, o Tricolor ocupa a 7ª posição no Campeonato Brasileiro e tenta se aproximar do G4. No sábado, o São Paulo enfrenta o Cruzeiro, às 21h (de Brasília), no Mineirão.

São Paulo ainda não registrou Maílton

O São Paulo lida com duas questões no mercado da bola. O time ainda não registrou o lateral-direito Maílton, que foi contratado nos últimos dias. Além disso, está se movimentando para buscar mais um nome para o ataque, que seja capaz de substituir André Silva.

continua após a publicidade

Ainda sem nenhum jogador em pauta para esta segunda situação, com o desbloqueio, o caminho do São Paulo fica mais fácil de ser resolvido. No sistema oficial da Fifa, São Paulo já não aparece mais entre os brasileiros que sofrem com o transfer ban. Na Série A, o Corinthians ainda lida com a punição.