Torcida comemora presença do Flamengo em grupo da Libertadores

Em sorteio realizado na última segunda-feira (17), a Conmebol definiu os grupos da Libertadores de 2025. Após o evento, a torcida do clube Central Córdoba (ARG) protagonizou um momento curioso. Parte dos torcedores do time comemoraram o fato de estarem na mesma chave do Flamengo.

O fato foi observado nas redes sociais, quando diversos internautas declarados torcedores do clube argentino festejaram o cenário. Ao comentarem a chave inicial da Libertadores, eles se mostraram contentes e ansiosos para assistir de perto uma partida do elenco estrelado do clube carioca. Veja a repercussão abaixo:

Libertadores 2025

O tradicional torneio sul-americano começa no dia 2 de abril. Ao todo, 32 times foram distribuídos em oito grupos de quatro clubes. A fase inicial do torneio é disputada em jogos de ida e volta e a última rodada está prevista para o dia 28 de maio. Além de Flamengo, Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia são outros times brasileiros presentes no torneio. Veja todos os grupos da competição abaixo:

Grupo A

Botafogo (BRA)

Estudiantes (ARG)

Universidad del Chile (CHI)

Carabobo (VEN)

Grupo B

River Plate (ARG)

Independiente Del Valle (EQU)

Universitario (PER)

Barcelona de Guayaquil (EQU)

Grupo C

Flamengo (BRA)

LDU (EQU)

Deportivo Táchira (VEN)

Central Córdoba (ARG)

Grupo D

São Paulo (BRA)

Libertad (PAR)

Talleres (ARG)

Alianza Lima (PER)

Grupo E

Racing (ARG) Colo-Colo (CHI) Fortaleza (BRA) Atlético Bucaramanga (COL)

Grupo F

Nacional (URU)

Internacional (BRA)

Atlético Nacional (COL)

Bahia (BRA)

Grupo G

Palmeiras (BRA) Bolívar (BOL) Sporting Cristal (PER) Cerro Porteño (PAR)

Grupo H

Peñarol (URU) Olimpia (PAR) Vélez (ARG) San Antonio Bulo-Bulo (BOL)