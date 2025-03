O Fortaleza conheceu os adversários da fase de grupos da Libertadores na noite de segunda-feira (17). Em exclusiva ao Lance!, Marcelo Paz, CEO do clube, analisou o sorteio e também os rivais da equipe. No Grupo E da competição, o time brasileiro irá enfrentar o Racing Club, Argentina, o Colo-colo, do Chile, e o Atlético Bucaramanga, da Colômbia.

- Achei um bom sorteio. É um grupo que dá para a gente pensar em classificação, embora seja um grupo difícil. Racing é um time que vem de uma crescente, conquistou duas competições sul-americanas recentes, tá com uma confiança alta. Colo-Colo é um gigante chileno, time com a maior torcida de lá, já tem uma certa rivalidade com o Fortaleza, e Bucaramanga certamente vai querer fazer uma boa competição, pois está voltando depois de muito tempo, terá um grande foco. Mas é um grupo que se a gente fizer o nosso dever de casa bem feito é possível de classificar.

- Eu entendo que qualquer grupo seria difícil, porém, nos livramos de pegar um adversário mais forte do pote 4, por exemplo, o Barcelona do Equador, Bahia ou Cerro Porteño, mas com todo o respeito ao Atlético Bucaramanga, que foi campeão recentemente na Colômbia. Será a primeira vez que o Fortaleza vai jogar em solo colombiano, mais uma marca para o nosso clube. Precisamos, mais uma vez, fazer valer o fator casa, na Arena Castelão, como o nosso principal trunfo para pontuar e buscar essa classificação para avançar às oitavas - completou.

Além do Fortaleza, os brasileiros Botafogo, Internacional, Flamengo, Palmeiras, Bahia e São Paulo também conheceram seus grupos e os respectivos adversários da atual fase da Libertadores. O dirigente apontou qual equipe teve a vida 'mais fácil' no sorteio e também qual caiu no pior grupo, considerado 'grupo da morte'.

- Não sei se eu deveria opinar muito sobre os outros grupos, mas, teoricamente, o grupo do Flamengo se tornou mais acessível. E o grupo mais difícil é o grupo que tem Nacional, Internacional, Atlético Nacional e Bahia. Quatro equipes de alto nível que dois aí vão sobrar - opinou Marcelo Paz sobre o sorteio da Libertadores.

Fortaleza caiu no grupo E da Libertadores com Racing, Colo-Colo e Atlético Bucaramanga (Foto: Divulgação/Fortaleza EC)

Planejamento do Fortaleza para a fase de grupos da Libertadores

Além de conhecer os adversários, o sorteio da Libertadores também contribui para o planejamento interno dos clubes, que precisam pensar em logísticas e estabelecer um panorama a fim de não impactar no desempenho dos atletas devido às distâncias entre os países.

O Fortaleza terá confrontos na Argentina, Chile e Colômbia, na competição sul-americana, além dos jogos válidos em torneios nacionais, como Copa do Nordeste, Brasileirão Série A e Copa do Brasil.

A grande preocupação é o desgaste físico dos jogadores nos longos deslocamentos, como será o caso da Libertadores. Para Buenos Aires, por exemplo, o tempo estimado de um voo é de 5 horas e 45 minutos. Para Santiago, a distância aumenta e, consequentemente, a duração da viagem: 6 horas e 40 minutos, mais ou menos.

Já o tempo para Bucaramanga, onde, provavelmente, a equipe jogará uma partida da fase de grupos, o tempo de voo é de mais de 13 horas. Marcelo Paz comentou sobre como será a organização do Fortaleza para não desgastar os jogadores no processo de viagem, principalmente devido às partidas nacionais, e também a logística criada a fim de conseguir priorizar todas as competições sem precisar abrir mão de uma delas.

- Preparação a gente já está acostumado a fazer. Nos últimos anos a gente tem disputado competições sul-americanas e tem que equilibrar bem com os jogos do Brasileirão. Esse início da Série A é importantíssimo para qualquer objetivo que se tem para o campeonato, então a gente tem que equilibrar. Logística, viagem minutagem de elenco... Logística, muito importante, pois o deslocamento de Fortaleza são muito grandes. Voo fretados certamente nós faremos para os jogos fora do país, casar esses voos de onde a gente estiver na jornada anterior (no Brasileirão) e para onde a gente vai. Então tudo isso vai ser muito bem pensado para dar conforto e isso tem influência na parte técnica dos jogadores - afirmou Marcelo Paz sobre a Libertadores.