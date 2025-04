O Tombense conseguiu a sua primeira vitória na Série C do Brasileirão 2025 na noite desta segunda-feira (21), no complemento da segunda rodada da competição. Com dois gols de Rafael Silva, o time mineiro derrotou o Figueirense por 3 a 2, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o triunfo em casa, o Tombense está em quarto lugar e passa a ser uma das cinco equipes a somar quatro pontos em dois jogos - ao lado de Botafogo-PB (terceiro), Ponte Preta (quinto), Brusque (sexto) e Ituano (sétimo). Apenas Londrina (líder) e Maringá (segunda colocada) somam seis pontos casa, com 100% de aproveitamento. O Figueirense, com apenas um ponto, está na zona de rebaixamento, em 18º lugar.

Vale lembrar que na Série C, após jogos de turno único, classificam-se para a próxima fase as oito primeiras colocadas entre as 20 participantes. As quatro últimas caem para a Série D do ano que vem. As oito classificadas se dividem em dois grupos de quatro. onde jogam em turno e returno dentro de suas chaves. Os dois primeiros de cada grupo sobem para a Série B de 2026. Os campeões das chaves decidem o título em ida e volta.

continua após a publicidade

Como foi Tombense x Figueirense

A equipe da cidade de Tombos recebeu o Alvinegro catarinense e se aproveitou de uma distração do rival para fazer dois gols em dois minutos no primeiro tempo. Primeiro, aos 17, após cobrança de escanteio, quando Rafael Silva desviou de cabeça e abriu o placar. No minuto seguinte, após contra-ataque veloz, o mesmo Rafael Silva tocou para o meio, mas Lucas Dias, ao tentar, desviar marcou contra. Aos 30, o atacante do Tombense conseguiu marcar o seu segundo, chutando com estilo após cruzamento de João Pedro.

O Figueirense descontou nos acréscimos do primeiro tempo, com Lucas Dias de cabeça. Embora tenha dominado as ações da etapa final, o time catarinense só conseguiu o segundo gol no fim. Aos 42, Gabriel Santiago sofreu pênalti de Ingro. Na cobrança, Marylson bateu no meio do gol, mas marcou.

continua após a publicidade

ABC e CSA empatam com gols no fim

No outro jogo desta segunda, no Frasqueirão, ABC e CSA deixaram para marcar nos últimos minutos de bola rolando. Com gols de Silas, em cobrança de falta aos 45 minutos da etapa final, para o CSA, e de Adeílson, aos 49, de cabeça para o ABC, as equipes nordestinas ficaram no 1 a 1. As equipes potiguar e alagoana empataram seus dois jogos até agora e somam dois pontos cada.