Fortaleza terá sequência com quatro jogos fora de casa; veja

O Fortaleza recebeu o Palmeiras no último domingo (20) e foi derrotado por 2 a 1. A partida, na Arena Castelão, aconteceu pelo Campeonato Brasileiro. Após o embate, o Tricolor enfrentará uma sequência de quatro jogos longe de seus domínios, sendo compromissos por três torneios diferentes.

O recorte terá início na quarta-feira (23), quando a equipe viaja para encarar o Atlético Bucaramanga-COL, pela Copa Libertadores. Último colocado do grupo E, sem pontos, o clube aguarda uma definição a respeito da partida contra o Colo-Colo-CHI, que foi cancelada.

Em seguida, no sábado (26), o Tricolor estará de volta ao Brasil para encarar o Sport, pela sexta rodada do Brasileirão. Ainda em Pernambuco, o próximo adversário será o Retrô, na terça-feira (29), no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Por fim, o último rival na sequência será o São Paulo, em uma sexta-feira (2), valendo pelo Brasileiro. Na tabela da competição nacional, o Leão é o 13º colocado, com cinco pontos em cinco duelos.

Em meio aos desafios de logística, o Fortaleza busca uma recuperação na sua temporada. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda chegou a cinco partidas sem vencer: são dois empates e três derrotas. O resultado positivo mais recente aconteceu contra o Fluminense (2 a 0), no dia 29 de março.

Seguindo as alternâncias no momento do calendário tricolor, cinco dos seis jogos que acontecerão após quatro os citados serão em casa. Datas e horários estão sujeitos a alterações por parte das federações.

Agenda do Fortaleza: próximos jogos

Atlético Bucaramanga-COL x Fortaleza - 23/04 - 23h - Copa Libertadores

Sport x Fortaleza - 26/04 - 20h30 - Campeonato Brasileiro

Retrô x Fortaleza - 29/04 - 19h - Copa do Brasil

São Paulo x Fortaleza - 02/05 - 21h30 - Campeonato Brasileiro