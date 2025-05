Série C: Ponte Preta bate Ituano e é líder; Figueirense segue na lanterna

A quinta rodada da Série C se encerrou nesta segunda-feira (12) com duas partidas, ambas às 19h30 (de Brasília). A Ponte Preta venceu o Ituano por 1 a 0 fora de casa, no Estádio Dr. Novelli Júnior, em Itu (SP). Por sua vez, Itabaiana e Figueirense empataram por 1 a 1 no Mendonção, no interior sergipano

Com os resultados, o Galo de Itu segue com 10 pontos, na terceira colocação, enquanto a Macaca chega aos 13 pontos e assume a liderança. Do outro lado, o Itabaiana tem quatro pontos e está em 16º lugar, e o Figueirense soma dois pontos e permanece na lanterna.

Confira os resultados da 5ª rodada da Série C

Ituano 0 x 1 Ponte Preta

Teve emoção até o final no interior paulista. Em duelo que valeu a ponta da tabela da Série C, a Ponte Preta levou a melhor com gol nos acréscimos de Jeh, que cortou a marcação e bateu colocado no canto para dar a vitória sobre o Ituano.

Itabaiana 1 x 1 Figueirense

O outro duelo da noite teve, sem dúvidas, um protagonista. Wendel abriu o placar para o Itabaiana aos 29 minutos da partida. Contudo, foi também do atacante o gol (contra) que igualou o placar para o Figueirense, já aos 19' da segunda etapa.

