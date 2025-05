Flamengo: MP pede condenação de acusados por incêndio no Ninho do Urubu

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) protocolou no último domingo (11) pedido de condenação de todos os acusados no incêndio culposo no CT Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019, que culminou na morte de dez jovens das categorias de base do Flamengo.

O MP-RJ entende que os denunciados têm responsabilidade criminal no caso, desde os administradores do CT, até os responsáveis pelos contêineres e o encarregado da manutenção dos aparelhos de ar condicionado. Em três anos de investigação, desde o oferecimento da denúncia, foram escutadas mais de quarenta testemunhas.

O Ministério Público informou, ainda, que quatro investigados foram excluídos da denúncia. Entre eles, o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Ele sequer chegou a ser julgado, pois atingiu a idade prevista no Código Penal que implicava a redução de sua pena, resultando na prescrição do delito.

Veja abaixo os nomes dos acusados que o MP pede condenação

Antonio Marcio Mongelli Garotti - responsável pela administração do CT; Marcelo Maia de Sá - responsável pela administração do CT; Claudia Pereira Rodrigues - responsável pelos contêineres; Danilo da Silva Duarte - responsável pelos contêineres; Fabio Hilario da Silva - responsável pelos contêineres; Weslley Gimenes - responsável pelos contêineres; Edson Colman da Silva. - responsável contratado pela manutenção dos aparelhos de ar-condicionado.

Confira abaixo a nota do MP-RJ sobre o incêndio no Ninho do Urubu

"O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Promotoria de Justiça vinculada à 36ª Vara Criminal da Capital, requereu, no domingo (11/05), a condenação de todos os acusados pelo crime de incêndio culposo que ocorreu no Centro de Treinamento Presidente George Helal (Ninho do Urubu), pertencente ao Clube de Regatas do Flamengo, na madrugada de 08 de fevereiro de 2019. O episódio resultou na morte de dez adolescentes e em lesões corporais a outros três menores de idade.

Após longa instrução criminal, com a oitiva de mais de quarenta testemunhas, que perdurou mais de três anos após o oferecimento da denúncia, diante da complexidade do caso e a pluralidade de acusados, o MPRJ entendeu que o conjunto probatório angariado comprova plenamente a responsabilidade criminal dos denunciados que ocupavam cargos com ingerência na administração do referido CT, Antonio Marcio Mongelli Garotti e Marcelo Maia de Sá, dos acusados responsáveis pelos contêineres destinados ao alojamento dos adolescentes, Claudia Pereira Rodrigues, Danilo da Silva Duarte, Fabio Hilario da Silva e Weslley Gimenes, bem como do responsável contratado para realizar a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, Edson Colman da Silva.

Cumpre destacar que, embora onze pessoas tenham sido denunciadas, no decorrer do processo o Judiciário rejeitou a exordial acusatória em relação a dois acusados, por entender que não estavam mais vinculados, no tempo e no espaço, ao fato ocorrido. Além disso, um terceiro foi absolvido sumariamente, diante do entendimento de que suas ações não contribuíram para a prática do crime. Já o quarto excluído do polo passivo não chegou a ser julgado por questão de ordem pública, uma vez que atingiu a idade prevista no Código Penal que implicava a redução de sua pena, o que resultou na prescrição do delito.

Episódio poderia ter sido evitado

Em memoriais, o Ministério Público assevera que o nefasto episódio, que ficou conhecido como "a maior tragédia da história do Flamengo", poderia e deveria ter sido evitado. Na peça apresentada, o MPRJ demonstra, com rigor técnico, como os comportamentos dos denunciados contribuíram para a ocorrência do delito que ceifou a vida de dez adolescentes, afastando completamente a percepção sobre o evento como um acidente inevitável ou uma simples fatalidade.

A Promotora de Justiça subscritora ressalta a ciência inequívoca por parte dos acusados de que o Centro de Treinamento se encontrava em atividade mesmo sem possuir alvará de funcionamento, em razão da ausência do certificado de aprovação emitido pelo Corpo de Bombeiros, já tendo sido interditado e autuado diversas vezes diante da clandestinidade em que operava. O órgão de execução ainda destaca que, além das irregularidades elétricas encontradas no local, as provas constantes nos autos evidenciam a falta de uma manutenção preventiva por parte do responsável pelos aparelhos de ar-condicionado, vez que apontado que o incêndio teve início após a ocorrência de um fenômeno termoelétrico no interior de um dos aparelhos.

Além disso, são enfatizadas as escolhas dos denunciados ligados à empresa responsável pela fabricação dos contêineres destinados ao alojamento dos adolescentes, as quais incrementaram o risco e impuseram diversos obstáculos à fuga dos jovens, ressaltando-se que o contêiner contava com uma janela gradeada por quarto, portas de correr que emperraram durante o incêndio e uma única porta de saída descentralizada, localizada distante do quarto 1, onde todos os jovens que ocupavam faleceram. Além disso, não dispunha de qualquer sistema ativo de combate a incêndio e continha, no interior das chapas de aço, material sem tratamento antichamas, que por possuírem alta inflamabilidade, permitiram o desenvolvimento rápido do incêndio, conforme devidamente apurado pela perícia técnica.

Por entender que restou plenamente comprovado o incremento do risco de produção do resultado e a violação ao dever jurídico de cuidado a partir dos comportamentos dos denunciados, requer o MPRJ a condenação como a resposta penal justa e necessária que a sociedade espera e confia."

Relembre a tragédia do Ninho do Urubu, CT do Flamengo

No dia 8 de fevereiro de 2019, um incêndio ocorreu durante a madrugada no Ninho do Urubu, em Vargem Grande. Na época, os atletas da base dormiam em alojamentos em uma estrutura de contêiner dentro do Centro de Treinamento. O fogo se iniciou devido a um problema em um aparelho de ar-condicionado. Além das dez vítimas, três jogadores ficaram feridos.