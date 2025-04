Série C: Londrina vence Floresta e é líder; veja resultados do dia

A segunda rodada da Série C teve sequência neste domingo (20) com quatro partidas. Nos jogos das 16h30, o Londrina venceu o Floresta por 2 a 0 para assumir a liderança da competição, e o Confiança virou sobre o Caxias para deixar a lanterna. Às 19h, O Brusque superou o Guarani, e o Maringá levou a melhor contra o São Bernardo.

Confira os resultados da 2ª rodada da Série C

Floresta 0 x 2 Londrina

O Londrina visitou o Floresta no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), e levou a melhor por 2 a 0. Iago Teles abriu o placar no início da segunda etapa, e Caio Rafael fechou o resultado já nos acréscimos. Assim, os donos da casa seguem zerados e ocupam a lanterna, enquanto o Tubarão soma seis pontos em dois jogos e lidera a Série C.

Confiança 2 x 1 Caxias

O Confiança venceu o Caxias por 2 a 1, de virada, na Arena Batistão, em Aracaju (SE), e somou os primeiros três pontos na competição. Os gaúchos saíram na frente com Iago aos 29', mas Breyner Camilo empatou para os donos da casa três minutos depois. Já no segundo tempo, Valdir deu a vitória ao Dragão.

Brusque 1 x 0 Guarani

O Brusque bateu o Guarani pelo placar mínimo no estádio Augusto Bauer. Biel foi o autor do único o gol do jogo, logo no início do primeiro tempo. Com o resultado, os donos da casa chegam a quatro pontos na Série C, enquanto o Bugre segue zerado.

Maringá 1 x 0 São Bernardo

O Maringá venceu o São Bernardo por 1 a 0 em casa, no estádio Willie Davids, e segue 100% na competição. Maranhão fez o gol da vitória em cobrança de pênalti aos 17 minutos do segundo tempo. Assim, os mandantes estão na vice-liderança, atrás apenas do Londrina pelo saldo de gols. Já os visitantes têm apenas um ponto, na zona de rebaixamento.

Mais jogos da 2ª rodada

Dois jogos fecham a rodada da Série C nesta segunda-feira (21), ambos às 19h (de Brasília). O ABC recebe o CSA no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), enquanto Tombense e Figueirense se enfrentam no estádio Almeidão, em Tombos (MG).