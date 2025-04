O final de semana começou recheado de jogos pela segunda rodada da Série C. Nos jogos das 17h, o Náutico empatou com o Botafogo-PB em 0 a 0 e a Ponte Preta venceu o Retrô. Às 19h30, o Ituano venceu o Anápolis fora de casa e o Ypiranga venceu o Itabaiana por 3 a 2.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com os resultados, a classificação parcial é liderada pela equipe paraibana, seguido pela Macaca e pelo Galo de Itu, empatados com quatro pontos. Após conquistar a primeira vitória na competição, o Ypiranga colou no G8, enquanto o Retrô, Náutico e Anápolis estão na parte debaixo da tabela.

Confira os resultados da 2ª rodada da Série C

Ponte Preta 1 x 0 Retrô

Jonas Toró comemora seu gol pela Ponte Preta (Foto: Reprodução/Ponte Preta)

O Estádio Moisés Lucarelli foi o palco do duelo inédito entre Ponte Preta e Retrô, que teve a Macaca como vencedora graças a Jonas Toró. O gol do time paulista foi marcado aos 17 minutos, após uma tabela pelo corredor central concluída pelo atacante. A Fênix tentou buscar o empate, mas parou em grandes defesas de Diogo Silva.

continua após a publicidade

Náutico 0 x 0 Botafogo-PB

(Foto: Marlon Costa/AGIF)

O empate com o Botafogo-PB marcou a estreia de Hélio dos Anjos no comando do Náutico, que somou seu primeiro ponto na Série C. Jogando nos Alflitos, foi o Timbu quem teve as primeiras chances, mas não abriu o placar pois Michael, goleiro paraibano, fez grande defesa. Depois, o Belo respondeu e também parou no arqueiro adversário. Em suma, o time da casa teve mais chances, mas não foi eficiente, saindo com o placar zerado.

Anápolis 0 x 1 Ituano

Vinicius Popó comemora seu gol pelo Ituano (Foto: Heber Gomes/AGIF)

O Ituano foi mais um a vencer pela primeira vez no campeonato e o fez com um golaço de Vinicius Popó. No estádio Jonas Duarte, em Anápolis, o time da casa teve um gol anulado por falta no goleiro aos 27 minutos. Depois, aos 40, o atacante do Ituano recebeu de costas na entrada da área, ajeitou e acertou em cheio um voleio para abrir o placar e dar números finais ao jogo. Na segunda etapa, aos 30 minutos, Osman foi expulso e deixou o Galo de Itu com um jogador a menos, mas o Anápolis não conseguiu o empate.

continua após a publicidade

Ypiranga 3 x 2 Itabaiana

Cristiano comemora seu gol pelo Ypiranga (Foto: Pablo Nunes/YFC)

Jogando em casa, o Ypiranga também somou seus primeiros três pontos na Série C. O primeiro tempo teve três gols: Roger abriu o placar para o time mandante aos 11 minutos, Jackson empatou aos 17 e Cristiano botou os gaúchos de novo em vantagem. Na segunda etapa, Charles ampliou aos 13 e Fabrício Oya diminuiu para os visitantes.

Mais jogos da 2ª rodada

No domingo (20), seis jogos fecham a segunda rodada da Série C. Às 16h30, o lanterna Confiança recebe o Caxias, enquanto o vice-lanterna Floresta recebe o Londrina - os dois visitantes podem assumir a liderança dependendo dos resultados. Mais tarde, às 19h, o Guarani visita o Brusque e o São Bernardo visita o Maringá. Depois, às 19h30, ABC e Tombense jogam em casa contra CSA e Figueirense, respectivamente.