Série C: Caxias vence Figueirense, e São Bernardo e Londrina empatam; veja resultados

A quarta rodada da Série C se encerrou nesta segunda-feira (5) com duas partidas, ambas às 19h30 (de Brasília). O Caxias venceu o Figueirense por 3 a 2, fora de casa, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Já São Bernardo e Londrina ficaram no 0 a 0 no Estádio Primeiro de Maio, no ABC paulista.

Com os resultados, o Caxias chega aos nove pontos e assume a quarta colocação, enquanto o Figueirense amarga a lanterna com apenas um ponto. Por sua vez, o São Bernardo soma cinco pontos, em 11º lugar, e o Londrina tem oito na quinta colocação.

Confira os resultados da 4ª rodada da Série C

Figueirense 1 x 3 Caxias

Welder comemora gol pelo Caxias sobre o Figueirense na Série C (Foto: Vitor Soccol / S.E.R. Caxias)

O Caxias visitou o Figueirense e levou a melhor por 3 a 2. Welder abriu o placar para os gaúchos aos 21 minutos, mas Lucas Costa empatou no lance seguinte. Ainda antes do intervalo, o atacante do Grená colocou a equipe novamente à frente. No segundo tempo, Tomas Bastos ampliou o placar, e Ligger diminuiu para o Furacão já aos 45'.

São Bernardo 0 x 0 Londrina

São Bernardo e Londrina ficam no 0 a 0 pela Série C do Campeonato Brasileiro (Foto: Fábio Giannelli / Londrina)

São Bernardo e Londrina fizeram uma partida sem gols no Estádio Primeiro de Maio. Os donos da casa criaram boas chances, mas pararam no goleiro Luiz Daniel. O Tubarão chegou mais afinco na reta final, mas também sem sucesso.

