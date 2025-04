Confira os resultados dos jogos de abertura da Série C

A Série C do Campeonato Brasileiro começou neste sábado (12) com quatro partidas de abertura, sendo três empates. A única vitória foi registrada pelo Botafogo (PB), que bateu o Confiança pelo placar de 3 a 0 no Estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O "Belo", adversário do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil, abriu o placar com Gabriel Honório e resolveu a partida na segunda etapa. Henrique Dourado, experiente centroavante, ampliou, e Igor Maduro deu números finais já nos últimos minutos em João Pessoa.

Henrique Dourado (à esquerda) comemora gol do Botafogo-PB (Foto: João Neto/Botafogo-PB)

Onde assistir à Série C? Entenda divisão dos direitos de transmissão

Nos outros três confrontos do sábado, Ituano e Brusque ficaram no 0 a 0, CSA e Anápolis empataram por 1 a 1, que foi o mesmo placar do duelo entre Figueirense e Ponte Preta. Cinco partidas serão realizadas neste domingo, e uma na segunda para fechar a primeira rodada.

continua após a publicidade

Se enfrentam no domingo: Caxias e Floresta; São Bernardo e ABC; Retrô e Tombense; Guarani e Maringá; e Itabaiana e Náutico. Encerra a primeira rodada no dia seguinte o jogo entre Londrina e Ypiranga, às 20h (de Brasília), no Estádio do Café.

Regulamento da Série C

Os 20 clubes se enfrentam em turno único na primeira fase com 19 rodadas. Os oito mais bem classificados avançam para a segunda fase, formando um quadrangular, enquanto os quatro piores são rebaixados para a Série D do Brasileirão, a Quarta Divisão.

continua após a publicidade

Já na segunda fase, os oito classificados serão divididos em dois grupos com quatro equipes: um com 1º, 4º, 5º e 8º colocados, e outro com 2º, 3º, 6º e 7º. As equipes jogarão entre si em turno e returno, e os dois melhores de cada chave conquistam o acesso para a Segundona. Os líderes dos grupos farão a final pelo título da Série C.