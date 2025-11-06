Promessa do Neto em pé? Ferreirinha encerra jejum e volta a marcar pelo São Paulo
Tricolor empatou por 2 a 2 com o Flamengo
Ferreirinha foi um dos grandes destaques do São Paulo no empate por 2 a 2 com o Flamengo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador marcou o segundo gol do Tricolor, que deixou tudo igual no placar. Com o gol, está mais próximo ainda da polêmica promessa do apresentador Craque Neto, mas além disso, encerrou um jejum sem gols que durava desde julho.
Contra o Flamengo, Ferreirinha foi escalado em uma função diferente. Mais como um ala pelo lado esquerdo, assumiu o lugar que costuma pertencer ao lateral-esquerdo Enzo Díaz, que cumpriu suspensão neste confronto.
Ferreirinha não marcava desde o dia 31 de julho, quando balançou as redes contra o Athletico-PR, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, são oito gols na temporada.
Em números, o desempenho de Ferreirinha contra o Flamengo também chama atenção. De acordo com o Sofascore, acertou a maioria dos passes (74%), além das duas finalizações.
Promessa do Neto
Alguns torcedores do São Paulo resgataram a promessa feita pelo apresentador e ex-jogador Craque Neto. No dia 10 de abril, o apresentador do programa "Donos da Bola", da Band, prometeu aparecer na programação de tanga se o jogador fizesse 10 gols no ano. Quando Neto fez a promessa, Ferreirinha não tinha nenhum gol na temporada. Agora, faltam dois para que o apresentador cumpra com o que disse.
