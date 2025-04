O Campeonato Brasileiro Série B, atualmente chamado de Brasileirão Série B Betnacional por questões de patrocínio, é palco de histórias surpreendentes no futebol nacional. Mais do que uma simples divisão de acesso, a competição já foi vencida por gigantes do país, revelou artilheiros inusitados e registrou públicos dignos da elite. Desde sua criação, em 1971, o torneio passou por vários formatos até se consolidar no atual sistema de pontos corridos com 20 equipes. O Lance! lista as principais curiosidades sobre a Série B do Brasileirão.

Ao longo das décadas, a Segundona acumulou uma rica galeria de curiosidades. De clubes que ergueram a taça mais de uma vez até goleadas históricas, a Série B já viu de tudo. Há, ainda, os casos de grandes campeões da Série A que precisaram passar pelo drama do rebaixamento e da luta pelo retorno. Confira abaixo uma seleção das principais curiosidades sobre a Série B do Campeonato Brasileiro.

Curiosidades sobre a Série B do Brasileirão