Série B: Coritiba vacila e vê rival Athletico-PR assumir a ponta; Remo vence e Avaí desencanta

A rodada desta segunda-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro foi marcada por uma rivalidade estadual na disputa pela ponta da competição. O Coritiba desperdiçou a chance de alcançar a liderança ao ser derrotado pelo Remo, enquanto o maior rival, Athletico-PR, se mantém no topo com nove pontos em quatro partidas.

No Mangueirão, em Belém, o Remo fez valer o mando de campo e venceu o Coxa por 1 a 0, com gol de Pedro Rocha nos acréscimos do primeiro tempo. Com o resultado, o Leão paraense não só manteve sua invencibilidade, como também quebrou um tabu histórico: essa foi a primeira vitória da equipe sobre o Coritiba. O triunfo levou o Remo aos oito pontos e à quarta colocação, firmando-se no G4.

O Coritiba, por sua vez, amarga dois jogos sem vitória e permanece com sete pontos, caindo para o nono lugar na classificação. A derrota também encerra a invencibilidade do time paranaense na competição.

Na Arena da Amazônia, o Amazonas recebeu o Avaí e buscava a primeira vitória, mas acabou dominado durante toda a partida. O time catarinense resolveu a parada ainda na etapa inicial, com gols de Alef Manga, aos sete minutos, e JP, aos 48. A equipe da casa sofreu sua terceira derrota e segue com apenas um ponto, na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. O Avaí, por outro lado, chegou aos oito pontos e também figura na quarta posição, embolando a briga no topo.

Fechando a noite, Novorizontino e Criciúma empataram por 1 a 1 no estádio Jorge Ismael de Biasi. Werik Popó abriu o marcador para os visitantes, mas foi expulso pouco depois por uma entrada violenta em Renato Palm. Com um jogador a mais, o Tigre do Vale igualou com Luís Oyama no segundo tempo e pressionou até o fim, mas não conseguiu a virada.

Com o empate, o Novorizontino permanece invicto, soma seis pontos e ocupa a décima colocação. Já o Criciúma, que empatou pela primeira vez, está em 13º com quatro pontos.

Na próxima rodada, o Novorizontino recebe o líder Athletico-PR na quinta-feira, às 21h35. O Criciúma enfrenta o Remo, em casa, na sexta-feira, às 19h.