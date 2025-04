Zubeldía valoriza primeiro tempo do São Paulo contra o Santos e cita evolução da equipe

Depois de quatro empates seguidos no Campeonato Brasileiro, o São Paulo reencontrou o caminho das vitórias neste domingo (20), ao bater o Santos por 2 a 1 no MorumBis. O triunfo foi celebrado pelo técnico Luis Zubeldía não só pelo resultado, mas pelo que ele simboliza no processo de evolução do time.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Tricolor fez um primeiro tempo dominante e saiu na frente, mas sofreu um gol de pênalti nos acréscimos, o que complicou a segunda etapa. Mesmo assim, a equipe soube se segurar e garantiu o resultado. Para Zubeldía, o desempenho teve dois tempos distintos, mas igualmente valiosos.

— Fizemos um grande primeiro tempo. Lamentavelmente, aquele pênalti no final nos condicionou um pouco, sobretudo no aspecto mental. A necessidade de vencer estava acima de tudo, e ainda em um clássico, diante de uma atmosfera muito bonita. Fico com o primeiro tempo e com a atitude no segundo. O famoso saber sofrer para poder ganhar — avaliou.

continua após a publicidade

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

Zubeldía destacou o comprometimento do grupo e fez questão de elogiar o esforço coletivo de todas as áreas do clube, associando a vitória ao que chamou de ética profissional.

— Hoje cumprimos com o que tínhamos que fazer: entregar um jogo vibrante aos nossos torcedores, à nossa família. Agradeço por estar aqui num domingo de Páscoa, com 50 mil pessoas no MorumBis, mostrando o quão grande é o São Paulo. Essa vitória é um prêmio à ética profissional que atravessa todas as áreas. Desde os jogadores, comissão técnica, diretoria, staff, imprensa… todos. Isso é o que nos permite seguir mesmo na adversidade. Com erros, claro, mas sempre nos esforçando ao máximo — explicou o treinador argentino.

continua após a publicidade

O treinador também refletiu sobre o impacto emocional da maratona de jogos e da pressão por resultados a cada três dias no futebol brasileiro. Zubeldía usou o clássico como exemplo da evolução da equipe, ressaltando padrões táticos que começam a se consolidar.

— Hoje tivemos um grande primeiro tempo. O segundo gol foi um ataque posicional, o primeiro, um ataque em transição. Estamos gostando do que estamos vendo: combinações, posse, duelos por banda. Não é fácil jogar na Argentina, nem contra o Atlético-MG fora. Mas estamos crescendo. Temos que manter o nível e também encontrar soluções nas trocas, para competir melhor no segundo tempo. Seja defendendo com a bola, com posse, em transição ou com uma postura mais defensiva.

O São Paulo agora volta sua atenção para a partida contra o Libertad, do Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, na quarta-feira (23), às 21h30, em Assunção, no Paraguai.