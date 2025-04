Lucas Moura volta? Zubeldía explica situação de lesionados do São Paulo

O São Paulo vive a expectativa pelo retorno de Lucas Moura para o duelo desta semana pela Copa Libertadores. Na quarta-feira (23), o Tricolor enfrenta o Libertad, no Paraguai, mas ainda há incerteza quanto à presença dos jogadores que estão no departamento médico.

O próprio Lucas já se manifestou publicamente em outras ocasiões, revelando o desejo de voltar o mais rápido possível, mas o técnico Luis Zubeldía adotou cautela ao ser questionado sobre os lesionados após a vitória contra o Santos. Ele destacou que a decisão não passa por ele, mas pelo departamento médico, e reforçou que, apesar da importância dos atletas, não pretende exercer qualquer tipo de pressão.

— Sempre procuro manter minha postura com o Lucas, com o Oscar, com o Calleri, com o Luiz... Tento não falar para não colocar pressão. Com o Pablo Maia também. Tento me afastar um pouco para que eles possam trabalhar tranquilos — afirmou Zubeldía.

Além de Lucas Moura, o São Paulo lida com uma série de desfalques. Luiz Gustavo segue sem previsão de retorno, assim como Oscar. Calleri passará por cirurgia ainda nesta semana, enquanto Pablo Maia apresenta evolução, mas só deve voltar aos gramados dentro de alguns meses.

O Tricolor ganhou mais duas preocupações: Arboleda, com sobrecarga muscular na coxa, e Henrique Carmo, diagnosticado com lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo.

Zubeldía falou sobre lesionados do São Paulo (Foto: Rubens Chiri, Miguel Schincariol e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

O elenco se reapresenta nesta segunda-feira. Na terça, o time realiza o último treino antes de embarcar, em voo fretado, rumo ao Paraguai. O confronto contra o Libertad será fundamental na caminhada do São Paulo na fase de grupos da Libertadores e pensando também em tranquilizar mais ainda a pressão em cima do técnico.

Os próximos dias serão decisivos para avaliar a condição dos atletas, mas uma coisa é certa: ninguém entrará em campo no sacrifício ou sem aval do departamento médico.

Veja a programação do São Paulo para a semana

📅 Segunda-feira (21)

🕙 10h – Treino no CT da Barra Funda

📅 Terça-feira (22)

🕙 10h – Treino no CT da Barra Funda

✈️ Viagem para Assunção (voo fretado – Sideral, à tarde)

📅 Quarta-feira (23)

🕤 21h30 – Libertad-PAR x São Paulo 📍 Estádio Tigo La Huerta 🏆 Conmebol Libertadores ✈️ Retorno para São Paulo após a partida (voo fretado – Sideral)

📅 Quinta-feira (24)

📌 Atividades a definir

📅 Sexta-feira (25)

🕙 10h – Treino no CT da Barra Funda

✈️ Viagem para Fortaleza (voo fretado – Sideral, à tarde)

📅 Sábado (26)

🕡 18h30 – Ceará x São Paulo

📍 Arena Castelão

🏆 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

✈️ Retorno para São Paulo após a partida (voo fretado – Sideral)

📅 Domingo (27)