Série B 2025: confira todos os clubes que vão disputar a competição

A última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024 aconteceu neste domingo (8). Ao final dela, ficou defino que o Athletico-PR, que perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena MRV, foi o último time a ser confirmado na segunda divisão do campeonato nacional de 2025. Veja com o Lance! a lista completa dos 20 clubes participantes da Série B da próxima temporada.

Times rebaixados da Série A

Além do Furacão, respectivamente Criciúma, Atlético-GO e Cuiabá foram os outros três clubes rebaixados da série A do Brasileiro nesta temporada. Eles se juntaram aos quatro times que garantiram o acesso da Série C para B e dos outros 12 que já estavão presentes no campeonato nesta temporada.

Times que conquistaram o acesso da Série C

Volta Redonda (campeão) Athletic (vice-campeão) Remo Ferroviária

Times que permaneceram na Série B

Amazonas

América-MG

Avaí

Botafogo-SP

Chapecoense

Coritiba

CRB

Goiás

Novorizontino

Operário-PR

Paysandu

Vila Nova

Série B do Brasileirão

Para a próxima temporada, a Série B seguirá com o mesmo molde dos últimos anos. Ou seja, será disputado por 20 clubes, com jogos de ida e volta, divididos em turno e returno, ao longo de 38 rodadas, sendo 19 jogos dentro de casa e outros 19 fora.

