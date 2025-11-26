Fluminense assina reforma milionária de Xerém

O Fluminense oficializou nesta quarta-feira (26) a assinatura do contrato para a modernização completa do Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém. A obra, que começa em 8 de dezembro, será executada pela construtora Delta 4, vencedora da concorrência pública, e terá duração estimada de 15 meses. Todo o projeto, orçado em cerca de R$ 14 milhões, será financiado com recursos próprios do clube, resultado do aumento de receita das últimas temporadas.

continua após a publicidade

➡️ Momento da defesa são-paulina pode ajudar centroavantes do Fluminense

A reforma vai transformar de maneira ampla o pavimento inferior do CTVL, atualmente ocupado apenas por algumas salas administrativas. O novo espaço concentrará setores essenciais para o desenvolvimento dos atletas, como academia, piscina de recuperação, salas de fisioterapia, fisiologia, psicologia, nutrição, assistência social, departamento médico, vestiários para todas as categorias, auditório e refeitório. A estrutura passará a ter padrões semelhantes aos do CT Carlos Castilho, utilizado pela equipe profissional.

Com a reorganização dos ambientes, o pavimento superior poderá ser totalmente dedicado à hotelaria, o que dobrará a capacidade do alojamento dos jovens atletas. O clube prevê que o aumento do número de vagas permitirá ampliar a captação de jogadores de outros estados e países, além de intensificar intercâmbios e parcerias com categorias de base de diferentes regiões.

continua após a publicidade

Durante a cerimônia de assinatura, o presidente Mário Bittencourt contou que o investimento representa um salto estruturante para o futuro do Fluminense. Segundo ele, a base tricolor já figura entre as principais do país e, com o novo complexo, poderá consolidar ainda mais sua competitividade em termos de metodologia e formação de atletas. O dirigente afirmou que, embora a obra não seja "vista" diretamente pelo torcedor no dia a dia, ela impacta diretamente no desempenho esportivo e na capacidade de revelar talentos.

O sócio da Delta 4, Marcelo Souza, celebrou o início do projeto e lembrou que a empresa já havia atuado em outras intervenções do clube, como a pavimentação do CT da Barra. Ele afirmou que a mobilização começa no dia 8 de dezembro e que o planejamento para conclusão em até 15 meses está mantido. Já o vice-presidente de Projetos Especiais, Ricardo Tenório, explicou que o projeto estava pronto desde 2022 e vinha sendo aprimorado enquanto o clube buscava os recursos necessários para executá-lo.

continua após a publicidade

➡️ A conta mudou: Fluminense pode confirmar vaga na Libertadores antes do previsto

O vice-presidente da base, Rui Reisinger, reforçou que toda melhoria estrutural se converte em benefícios esportivos no médio e longo prazo, especialmente no aumento de captação e na qualificação do trabalho diário com os jovens. O diretor geral, Fernando Simone, completou afirmando que o objetivo é preparar a base tricolor para as próximas décadas, consolidando um dos ambientes de formação mais modernos do futebol brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Mário Bittencourt apresenta reforma de Xerém, quartel general da base do Fluminense (Marina Garcia/ Fluminense FC)

Imagens do projeto de Xerém, quartel general da base do Fluminense (Foto: Divulgação)