Copinha 2026: veja quais times estão no grupo do Bahia

O Bahia conheceu, na noite da última terça-feira, seus adversários na Copinha 2026, maior competição de futebol de base do Brasil. O Tricolor está no Grupo 9, ao lado de América-SP, Inter de Limeira-SP e CSA-AL. Todas as partidas da fase inicial serão disputadas na cidade de Ribeirão Preto, mas as datas ainda não foram divulgadas pela Federação Paulista de Futebol.

O Bahia tem até o dia 1º de dezembro para enviar a lista com 40 jogadores pré-inscritos e, em 1º de janeiro, definirá os 30 atletas que vão disputar a competição ao lado de outras 127 equipes.

— Competir em uma Copa São Paulo é um privilégio. Uma competição tradicional, repleta de história e palco de muitos craques do nosso futebol. Ter essa oportunidade representando o Bahia é mais um motivo para se celebrar e um combustível tremendo para todos nós. Estaremos motivados para enfrentar bons adversários, em uma boa sede, que é São José do Rio Preto. Vamos competir muito e atuar segundo os nossos valores, jogando com alma e com o objetivo de enfrentar qualquer que seja o adversário apresentando um futebol de alto nível — celebrou Leonardo Galbes, treinador da equipe sub-20.

Leonardo Galbes, será técnico do Bahia Sub-20 na Copinha 2026 (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Bahia em busca do título inédito

A expectativa é que destaques da base do Bahia estejam em campo na Copinha, como Roger, Kauê Furquim, Dell e Ruan Pablo, esses dois, inclusive, brilharam pela seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-17.

A única dúvida é em relação ao Campeonato Baiano, já que Rogério Ceni pode abrir mão das primeiras rodadas e colocar o sub-20 para jogar, o que poderia modificar o time do Bahia na Copinha, assim como aconteceu neste ano. A equipe baiana disputou a competição com boa parte do elenco sub-17 e, mesmo assim, só foi eliminada nas oitavas de final contra o Cruzeiro.

Em busca do título inédito da competição, o Tricolor fez sua melhor campanha em 2011, quando perdeu na final para o Flamengo, por 2 a 1.