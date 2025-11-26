CEO do Botafogo explica relação com Lyon e cutuca associativo: 'Limites'

CEO da SAF do Botafogo, Thairo Arruda afirmou nesta quarta-feira (26), no Summit Academy da CBF, em São Paulo, que o clube busca restabelecer a relação com o Lyon após a ruptura recente dentro do grupo multiclubes da Eagle Holding. Ele também comentou o funcionamento do sistema financeiro compartilhado entre as equipes e explicou como se dá a convivência entre a SAF e o associativo no dia a dia do clube.

— Nós somos talvez os pioneiros, juntos a Cruzeiro e Bahia, estamos com quatro anos de SAF. Quando ouvi falar sobre o tema eu pensei, preciso transmitir algo baseado na experiência do Botafogo. A primeira lição aprendida é: não emprestem dinheiro ao Lyon, podem emprestar para qualquer outro clube, para o Lyon não, eles não pagam... brincadeira (risos) — declarou o dirigente.

Ao explicar o modelo implementado pelo grupo, Thairo afirmou que o sistema de caixa compartilhado foi decisivo nos primeiros anos e detalhou o movimento financeiro recente entre as equipes.

— O caso do Botafogo em fazer parte de um grupo multiclubes foi especial, deu muito certo nestes primeiros anos de existência, o John incrementou um sistema de caixa compartilhado entre os clubes, que é ótimo quando um clube precisa mais de caixa, e vice-versa, acontece uma troca. Se o Lyon vende um jogador por 50 milhões de euros, e o Botafogo precisa de caixa, e vice-versa. O que aconteceu recentemente foi que no começo o Botafogo se beneficiou disso, tinha mais empréstimos do Lyon ao Botafogo, e depois isso se inverteu, hoje o Botafogo vai fechar o ano de 2025 com uma receita recorde, vamos fechar o ano com uma receita próxima de R$ 1,5 bilhão, boa parte deste valor a gente reparou o empréstimo do Lyon e também tivemos como saldo. Aconteceu essa ruptura, talvez temporária da sociedade, a gente está tentando se reestabelecer, estão tendo muitas conversas para reestabelecer a união dos clubes e dos sócios — completou

Thairo Arruda também abordou o relacionamento entre a SAF e o associativo do Botafogo, mencionando o processo de construção de limites operacionais nos últimos anos.

— A área mista, dos atletas, eles (associativo) diziam: "A gente precisa ir lá, o presidente, o vice-presidente, ter acesso ao campo". A gente dá algumas credenciais todos os jogos, eles vão para lá com a gente, a gente passa a trabalhar junto, a tal ponto que eles começaram a querer entrar no vestiário. Então, a gente começa a colocar barreiras. A gente fala: "Você pode passar até aqui, daqui para frente você já não pode mais entrar". Assim, a gente vai construindo esse entendimento de como as duas partes funcionam ao longo dos quatro anos. Talvez o primeiro e o segundo ano foram mais assim, mas tem limites. Hoje, chegamos num ponto em que as partes já se entendem só de olhar um para o outro. A gente já sabe que pode e que não pode, isso tem tido bastante efeito positivo no Botafogo. Mesmo com a troca de presidência do ano passado para cá, a gente continua tendo essa boa relação — explicou o CEO da SAF do Alvinegro.

