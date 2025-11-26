O encontro entre Bap, presidente do Flamengo, e Leila Pereira, mandatária do Palmeiras, no Summit CBF Academy, em São Paulo, nesta quarta-feira (26), surpreendeu pela cordialidade, especialmente considerando a rivalidade histórica entre os clubes. O painel dos dirigentes dos finalistas da Libertadores, que era um dos momentos mais aguardados do evento, foi marcado por respeito e uma troca de elogios.

Nos últimos anos, a disputa acirrada entre Flamengo e Palmeiras se estendeu também às diretorias. Entre os principais pontos de tensão estão o manifesto contra o racismo à Conmebol, que o Flamengo se recusou a assinar, e um conflito envolvendo repasses milionários da Libra aos clubes do grupo, após uma ação judicial do Flamengo que levou Leila a criticar publicamente a postura "prepotente" da diretoria rival.

As filas para assistir ao painel indicavam grande expectativa, e os dois foram recebidos com olhares atentos. Porém, ao contrário do esperado, a conversa foi marcada pela diplomacia. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, foi o primeiro a falar e não poupou elogios a Leila, especialmente pela maneira como tem conduzido o Palmeiras e pela decisão de manter Abel Ferreira no comando.

- É muito admirável se tratando de Brasil, eu não lembro qual foi a última vez que você teve um clube de primeira linha do Brasil, com muita torcida, mantendo um técnico por muito tempo, esse é um enorme desafio - disse o dirigente.

Leila Pereira, por sua vez, retribuiu a gentileza e destacou a boa administração do Flamengo. Ela fez questão de ressaltar que, independentemente do resultado da final da Libertadores, o evento em Lima será um grande espetáculo.

- Na minha conversa com o presidente Bap eu dei parabéns pela apresentação dele, e que eu tenho certeza absoluta que teremos um grande espetáculo no sábado, é uma decisão justa, são os dois clubes mais bem administrados do futebol sul-americano. Tenho certeza que os torcedores do Palmeiras, e os neutros vão presenciar um grande espetáculo - contou a mandatária do Verdão.

Dirigentes estiveram juntos em evento realizado pela CBF (Foto: Gazeta Press)

Diferenças

A única vez que os dois discordaram publicamente foi quando o tema virou superstição. Bap confessou que possui diversas manias ao assistir as partidas do Flamengo.

- Por trás de todo dirigente tem um torcedor maluco, se não fosse, não se moveria por isso, é uma escolha natural. Eu tenho inúmeras superstições, em relação a pessoas, se tem algué,m que me encontra em um dia que o Flamengo perde eu sou tomado de ódio: 'Esse cara não vem nunca, quem convidou?'. Eu assisto todos os jogos de dedos cruzados.

Leila Pereira, por outro lado, enfatizou que prefere ser mais racional. A dirigente revelou que sequer se lembra da roupa que utilizou na última final entre os clubes na Libertadores, vencida pelo Palmeiras em Montevidéu, no Uruguai.

- Com toda sinceridade, eu não tenho nenhuma, eu acredito no trabalho, isso pode ser um defeito, eu sou muito racional, essas superstições não adiantam nada. Eu não sei que roupa eu estava em Montevidéu, eu acredito no trabalho e em bons profissionais. Se todo mundo vestisse a mesma meia e o time fosse campeão, meus Deus do céu - contou Leila.

O clima de paz deve permanecer pelo menos até o sábado, quando os clubes se enfrentam para decidir quem será o primeiro time brasileiro a ser tetra da Libertadores. O jogo será às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru.