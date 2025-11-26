menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo: Luan passa por procedimento na coxa

Jogador recebeu alta no mesmo dia

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 26/11/2025
18:25
Botafogo-SP x São Paulo - Luan
imagem cameraLuan sofreu lesão na coxa em setembro (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)
O São Paulo informou que o volante Luan passou por um procedimento médico na coxa. De acordo com a informação divulgada pelo clube nesta quarta-feira (26), o atleta passou por um procedimento para remoção de calcificação no músculo adutor direito.

O procedimento aconteceu no Einstein Hospital Israelita e o jogador já recebeu alta. A tendência é que não retorne até o final desta temporada, com apenas três jogos para encerrar o ano. Luan seguirá em tratamento no Reffis Plus. O volante estava tratando uma lesão no músculo adutor da coxa direita desde setembro.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Luan São Paulo
Luan passou por procedimento na coxa (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

São Paulo vive drama no DM

O departamento médico do São Paulo tem sido um dos principais problemas na temporada. A lista está cada vez mais longa.

➡️São Paulo começa a trocar gramado do estádio do Morumbis após sequência de shows

 -Rafael Tolói (lesão muscular no quadril)
- Oscar (síncope vasovagal),
- Lucas (dores no joelho direito)
- Arboleda (lesão no músculo posterior da coxa esquerda)
- Enzo Díaz (hérnia inguinal do lado esquerdo)
- Rodriguinho (crise de bronquite)
- Luan (lesão no adutor direito)
- Wendell (ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo)
- Dinenno (artroscopia o joelho direito)
- Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo)
- Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo)
- André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito)

