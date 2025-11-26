São Paulo: Luan passa por procedimento na coxa

O São Paulo informou que o volante Luan passou por um procedimento médico na coxa. De acordo com a informação divulgada pelo clube nesta quarta-feira (26), o atleta passou por um procedimento para remoção de calcificação no músculo adutor direito.

O procedimento aconteceu no Einstein Hospital Israelita e o jogador já recebeu alta. A tendência é que não retorne até o final desta temporada, com apenas três jogos para encerrar o ano. Luan seguirá em tratamento no Reffis Plus. O volante estava tratando uma lesão no músculo adutor da coxa direita desde setembro.

Luan passou por procedimento na coxa (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

São Paulo vive drama no DM

O departamento médico do São Paulo tem sido um dos principais problemas na temporada. A lista está cada vez mais longa.

-Rafael Tolói (lesão muscular no quadril)

- Oscar (síncope vasovagal),

- Lucas (dores no joelho direito)

- Arboleda (lesão no músculo posterior da coxa esquerda)

- Enzo Díaz (hérnia inguinal do lado esquerdo)

- Rodriguinho (crise de bronquite)

- Luan (lesão no adutor direito)

- Wendell (ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo)

- Dinenno (artroscopia o joelho direito)

- Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo)

- Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo)

- André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito)