A modelo Celina Locks, atual esposa de Ronaldo Fenômeno, tomou as dores do ex-jogador com a desistência da candidatura a presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo com críticas a Federação e ao próprio Brasil.

Dentre do pronunciamento, Celina utilizou palavras fortes para se expressar. Na publicação, compartilhada através dos sotries do Instagram, é notável as expressões: "O Brasil é um país para sentir nojo" e "a corrupção continua". As críticas foram direcionadas diretamente aos membros da CBF.

Publicação de esposa de Ronaldo Fenômeno contra a CBF (Foto: Reprodução/Instagram)

Ronaldo desistiu da candidatura à CBF

Ronaldo Fenômeno anunciou, na manhã desta quarta-feira (12), a retirada de sua candidatura para presidir a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Através de suas redes sociais, o três vezes melhor do mundo disse ter deixado de lado as intenções na cadeira principal da entidade máxima do futebol brasileiro.

- Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião - afirmou o ex-jogador.

Vale destacar, que a candidatura do pentacampeão mundial foi aprovada por apenas uma Federação nacional, no caso, a Federação Paulista de Futebol (FPF). As demais 26 não aprovaram a iniciativa do ex-jogador. Para se tornar um candidato válido, Ronaldo precisaria de pelo menos quatro instituições ao seu lado, algo que não aconteceu.