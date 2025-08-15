Fluminense rescinde com Paulo Baya, que tem time da Série A como destino
Atacante foi pouco aproveitado no Tricolor
A negociação entre Fluminense e Ceará, por Paulo Baya, chegou ao fim. O Tricolor anunciou nessa sexta-feira (15), a rescisão do contrato do atacante, que estava emprestado até o fim de 2025.
Baya chegou ao Flu no início da temporada, emprestado pelo Primavera-SP, após se destacar pelo Goiás em 2024. Fez 17 jogos com a armadura tricolor, sendo apenas quatro pelo Brasileirão, permitindo que atue por outro time nesta temporada.
Pouco utilizado, o jogador foi sondado por Atlético-GO, mas a negociação não evoluiu, abrindo espaço para o Vozão. Com as recentes contratações do Flu, Baya perdeu ainda mais espaço, permanecendo no banco de reservas nos últimos dez dias.
Quais são as opções de Renato para o ataque?
Mesmo com a saída de Paulo Baya, o treinador ainda tem um leque de opções para formar seu ataque. Recém-contratado e já regularizado, Renato conta com Santiago Moreno para a continuidade da temporada.
Além dele, para atuar na ponta, tem Kevin Serna, Canobbio, Soteldo e Serna, que são os mais acionados. Ainda, há Lavega, que jogou apenas quatro vezes na temporada, e Riquelme Felipe, que ganhou espaço antes do Mundial de Clubes, mas depois foi pouco utilizado.
