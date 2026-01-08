Diretor executivo do Fluminense atualiza negociações por Savarino e Hulk

Durante o evento de lançamento do Campeonato Carioca, o diretor executivo do Fluminense, Paulo Angioni, comentou sobre o andamento das negociações por reforços para a temporada. Entre os nomes citados, estão Savarino, do Botafogo, e Hulk, atacante do Atlético-MG.

Sobre Savarino, Angioni confirmou o interesse do clube e afirmou que as conversas estão em andamento. A negociação envolve uma compensação financeira ao Botafogo e a inclusão do volante Wallace Davi, revelado pela base do Fluminense.

- Savarino é um atleta que interessa. Não está nada concluído, mas esperamos concluir o mais rápido possível - disse o dirigente.

Paulo Agioni, diretor de futebol do Fluminense, durante evento de lançamento do Campeonato Carioca (Foto: Pedro Brandão/Lance!)

Já em relação a Hulk, que está em seu último ano de contrato com o Atlético-MG, Angioni adotou um tom mais cauteloso. Segundo ele, as tratativas estão sendo conduzidas por Mário Bittencourt.

- Com relação ao Hulk, isso cabe ao Mário. A curiosidade faz parte do futebol, mas a exatidão não cabe num momento como esse. Está se tentando - afirmou.

Por fim, o diretor executivo comentou sobre a possibilidade de os reforços estrearem ainda no Campeonato Carioca. De acordo com Angioni, alguns atletas podem até aparecer já na primeira rodada, mas o cenário mais provável é que as novidades passem a ser utilizadas a partir da quarta rodada da competição.