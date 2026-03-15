Corinthians acena com interesse em Arthur Cabral, do Botafogo

O Corinthians demonstrou interesse na contratação do atacante Arthur Cabral, do Botafogo. A diretoria do Timão consultou a situação do atleta junto aos seus representantes para assinar na janela doméstica, que vai até o dia 27 de março.

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A situação está em fase inicial, sem proposta apresentada ou contato entre os clubes quanto ao modelo de negócio. A informação inicial é da "ESPN" e foi confirmada pelo Lance!.

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De olho no elenco, o Corinthians visa já uma possível saída de Yuri Alberto, alvo do futebol europeu, na janela internacional do segundo semestre. Atualmente, o técnico Dorival Júnior, além de Yuri, conta com Gui Negão e Pedro Raul, pouco prestigiados.

Arthur Cabral, do Botafogo, interessa ao Corinthians (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

Em baixa no Botafogo

Arthur Cabral vive péssima fase com a camisa do Botafogo, longe de conseguir entregar o que se desejava para sua contratação. Em 2026, a parte física tem pesado ainda mais, e o jogador sequer conseguiu se afirmar no time titular.

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Em sua passagem pelo Glorioso, Arthur Cabral soma 40 partidas e apenas seis gols marcados. Na atual temporada, tem apenas um tento anotado e muitas críticas por parte dos torcedores.

O Botafogo comprou Arthur Cabral do Benfica, de Portugal, por 13 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões), podendo chegar a 15 milhões de euros em caso de metas.

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