O talento da base cruzmaltina voltou a chamar atenção em cenário internacional. O meia Diego Bento, uma das principais promessas das categorias de base do Vasco, marcou um golaço na vitória da Seleção Brasileira Sub-15 por 4 a 1 sobre a Inglaterra, nesta quarta-feira (21), pela segunda rodada do Torneio Internacional Vlatko Marković, disputado na Croácia.

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O camisa 18 mostrou personalidade e qualidade ao balançar as redes em uma atuação de destaque da equipe brasileira. Além de Diego Bento, Kelwin, Gabriel Castor e Luis Felipe também marcaram os gols da Seleção na goleada sobre os ingleses.

Natural de Três Rios, o jovem completou 15 anos em março de 2026 e vem sendo tratado internamente como uma das joias mais promissoras da geração vascaína. O desempenho no torneio internacional reforça a expectativa em torno do meia, que já vinha se destacando nas competições nacionais de base.

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No segundo semestre de 2025, quando ainda atuava pelo Sub-14, Diego assinou contrato de formação com o Vasco até junho de 2028, movimento que demonstrou a confiança do clube no potencial do atleta.

Diego Bento com a camisa do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

Além de Diego Bento, o Vasco também teve outro representante convocado para a disputa do torneio: o meia Ariel, que integra o elenco da Seleção Brasileira Sub-15 na competição.

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