Atlético-MG está escalado para enfrentar o Cienciano pela Sul-Americana

O Atlético está escalado para enfrentar o Cienciano, do Peru pela 5° rodada da Sul-Americana. A bola rola nesta quinta-feira (21) às 19h na Arena MRV.

O Atlético está escalado para enfrentar o Cienciano, do Peru pela 5° rodada da Sul-Americana. A bola rola nesta quinta-feira (21) às 19h na Arena MRV.

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Como chegam as equipes?

O Atlético-MG chega embalado após a vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. Já na última rodada da Copa Sul-Americana, a equipe empatou em 2 a 2 com o Juventud, no Uruguai. Na competição continental, o Galo ocupa a lanterna do grupo, com quatro pontos conquistados.

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Já o Cienciano foi derrotado por 1 a 0 pelo Alianza Lima, pelo Campeonato Peruano. Na Copa Sul-Americana, a equipe vem de uma dura derrota por 3 a 0 para o Puerto Cabello. Apesar disso, o time é o líder do grupo, com sete pontos conquistados.

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Confira as informações e as escalações de Atlético-MG x Cienciano

Atlético-MG x Cienciano

5° rodada - Sul-Americana - Fase de grupos

📆 Data e horário: quinta-feira 21 de Maio às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)

🟨 Arbitragem: Carlos Ortega (COL)

🚩 Assistentes: Sebastián Vela (COL) e Nataly Arteaga (COL)

📺 VAR: Carlos Orbe (EQU)

⚽ ESCALAÇÕES

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Alonso, Ruan e Renan Lodi; Alexsander, Maycon e Bernard; Cuello, Cassierra e Minda

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Cienciano (Técnico: Horacio Melgarejo)

Espinoza; Nuñez, Almondarain e Aguilar; Souza, Robles, Barreto e Martinich; Hohberg, Garcés e Bandiera (EM ATUALIZAÇÃO)

Atlético x Cienciano Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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