Thiago Silva pode voltar ao Fluminense? Entenda

Thiago Silva voltou a ter o nome em alta no Fluminense após ter deixado o FC Porto com o término do vínculo contratual. O anúncio foi feito pelos portugueses nesta quinta-feira (21) por meio de um comunicado oficial publicado no site e nas redes sociais do time. Livre no mercado, o retorno do zagueiro ao Brasil não está descartado.

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O Lance! apurou que o Fluminense ainda não fez contato oficial pelo retorno de Thiago Silva. No entanto, o movimento do Tricolor pode acontecer em breve, já que a diretoria tentou de tudo para evitar a saída do zagueiro no ano passado. Na época, reportagem ouviu que o clube gostaria de contar com o capitão pelo máximo de tempo possível.

Do lado do jogador, vale lembrar que Thiago Silva falou em entrevista recente que a decisão dele de deixar o clube carioca poderia ter sido diferente se Zubeldía tivesse chegado antes.

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— Essa decisão foi tomada no início de outubro. Todos ali sabiam dessa minha decisão, a não ser o treinador (Zubeldía), que chegou depois. Inclusive eu falei pra ele, pessoalmente. "Mister, se você tivesse chegado antes, eu acho que de repente teria mudado a minha ideia". A minha ideia foi tomada lá atrás, por coisas que não têm aqui o que falar — disse à "Tnt Sports".

Thiago Silva rescindiu contrato com o Fluminense no dia 16 de dezembro de 2026, no CT Carlos Castilho. Foram 212 partidas e 19 gols no total. O zagueiro deixou o clube cerca de seis meses antes do tempo previsto em contrato.

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Além de querer estar mais próximo da família na Europa, Thiago tinha o desejo de jogar mais uma Copa do Mundo. O zagueiro entendia que tinha mais chances de ser chamado por Ancelotti estando no Velho Continente. Pelo Porto em 2026, o jogador conquistou o Campeonato Português.

O Monstro está próximo de concluir a licença de treinador para obter a Uefa Pro e nunca escondeu o desejo de seguir carreira no futebol fora das quatro linhas. A pergunta que fica é quando ele vai dar esse próximo passo. O futuro do zagueiro não está cravado entre seguir jogando ou se aposentar.

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O que vem por aí para o Fluminense?

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Mirassol, no sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa.

Thiago Silva comemora vitória do Fluminense sobre o Flamengo (Foto: Lucas Meçon/ Fluminense)

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