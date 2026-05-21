Em meio a momento delicado quanto a possíveis saídas de peças importantes para o elenco, o torcedor do Botafogo abre os olhos para a situação de seu capitão. Alex Telles tem contrato com o clube apenas até o fim da temporada, e afirmou que ainda não sentou para conversar com a diretoria alvinegra por uma renovação.

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— Esse tema da minha renovação eu vou falar sobre isso. Mais uma vez falaram sobre mim, não tive nenhuma conversa com o Botafogo, o Botafogo não teve nenhuma conversa comigo. Acho que tudo tem seu tempo. Meu contrato é até o final do ano, tudo tem seu tempo. Obviamente que nesse momento, quando chegar, a gente vai conversar — disse o jogador, após a vitória sobre o Independiente Petrolero (BOL) na última quarta-feira (20), pela Sul-Americana.

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— Eu, como líder do grupo, estou focado nos jogos, estou focado nas competições e no clube, que é o mais importante. Ninguém é mais importante do que o Botafogo. Então, quando chegar esse momento, a gente vai conversar. Mas até o momento eu não tive nenhuma conversa, não tive nada. Quando tiver, eu vou falar sobre isso. Eu acho que é um assunto que só cabe a mim e ao Botafogo — completou o lateral-esquerdo.

Alex Telles chegou ao Botafogo para o segundo semestre do mágico ano de 2024, tendo assinado como jogador livre no mercado. A partir de julho, caso não renove, ele poderá assinar um pré-acordo com outro clube e deixar o Alvinegro sem custos.

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Alex Telles em ação na vitória do Botafogo sobre o Petrolero (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O camisa 13 é uma das referências técnicas do elenco e carrega o carinho do torcedor alvinegro, na prateleira de ídolo. Foi dele o segundo gol na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG na final da Libertadores de 2024.

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Botafogo de olho em saídas

A diretoria alvinegra olha para possíveis reposições no segundo semestre, já que perderá o zagueiro Alexander Barboza para o Palmeiras e vê como improvável a permanência do volante Danilo, valorizado pelo momento no clube, com a convocação para a Copa do Mundo e sob os holofotes do futebol europeu.

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