Fluminense anuncia renovação com joia da base

O Fluminense acertou a renovação contratual do lateral-direito Júlio Fidelis. Cria de Xerém, o jogador de 19 anos assinou novo vínculo com o clube até abril de 2031. O antigo contrato do atleta era válido até o fim de 2028.

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A assinatura aconteceu nesta quinta-feira (21), no CT Carlos Castilho. Considerado uma das promessas da base tricolor, Júlio comemorou a extensão do vínculo e destacou a trajetória construída dentro do clube.

— Estou muito feliz. Esse é o sonho de todo Moleque de Xerém. Cheguei muito novo ao Fluminense e praticamente construí minha vida dentro do clube, tanto pessoal quanto profissionalmente. Espero seguir evoluindo e viver momentos muito felizes aqui — afirmou.

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A estreia como profissional aconteceu em agosto do ano passado, diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, Júlio Fidelis soma sete partidas pela equipe principal e também integrou o elenco campeão da Taça Guanabara nesta temporada.

O jovem é visto como uma certeza para o time principal do Fluminense no futuro. O clube entende que o jogador vai conquistar seu espaço naturalmente com o passar do tempo por conta da sua evolução.

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Júlio Fidelis chegou ao Fluminense em 2015 por meio da antiga rede de escolinhas Guerreirinhos, ligada ao projeto de formação do clube. Desde então, percorreu todas as categorias da base em Xerém.

O lateral acumula passagens pelas seleções brasileiras de base e ganhou destaque em 2024, quando participou da campanha do título do Torneio Leonel Sánchez Lineros Sub-18, disputado no Chile, competição em que o Fluminense terminou com 100% de aproveitamento.

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O que vem por aí?

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Mirassol, no sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa.

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