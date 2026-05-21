CBF define árbitro de Flamengo x Palmeiras pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o árbitro para o confronto entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado (23), às 21h, no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão. Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, será o responsável por comandar a partida. O restante da equipe de arbitragem ainda não foi divulgado.

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Este será o primeiro clássico entre Rubro-Negro e Alviverde comandado por David. Nesta temporada, ele esteve escalado em um jogo de cada equipe: a vitória do Mais Querido sobre o Grêmio e o triunfo do Verdão sobre o Internacional, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

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O duelo coloca frente a frente líder e vice-líder da competição. O Palmeiras ocupa a primeira posição, com 35 pontos, enquanto o Flamengo aparece logo atrás, com 31 e um jogo a menos.

A equipe paulista chega ao confronto após três empates consecutivos no Brasileirão e uma derrota para o Cerro Porteño, resultado que tirou o clube da liderança do Grupo F da Libertadores. Na Copa do Brasil, o Palmeiras avançou de fase sem dificuldades.

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Por sua vez, o Flamengo já garantiu classificação às oitavas de final da Libertadores, mas foi eliminado na quinta fase da Copa do Brasil pelo Vitória. No Brasileirão, o time soma uma vitória e dois empates nas últimas três partidas.

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